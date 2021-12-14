Мишустин направил миллиарды на повышение зарплат бюджетникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в АП
Соответствующее постановление было подписан 11 декабря Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — говорится в пресс-релизе правительства.

Постановление Михаил Мишустин подписал 11 декабря, а сам вопрос о повышении зарплат работникам бюджетной сферы обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Премьер-министр поручил министру труда Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ. «Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — говорится в пресс-релизе правительства. Постановление Михаил Мишустин подписал 11 декабря, а сам вопрос о повышении зарплат работникам бюджетной сферы обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Премьер-министр поручил министру труда Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...