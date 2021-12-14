Мишустин направил миллиарды на повышение зарплат бюджетникам

Соответствующее постановление было подписан 11 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил более 12 млрд рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — говорится в пресс-релизе правительства.

Постановление Михаил Мишустин подписал 11 декабря, а сам вопрос о повышении зарплат работникам бюджетной сферы обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Премьер-министр поручил министру труда Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль.