13 декабря 2021

Челябинца осудили за избиение четырехлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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На суде мужчина не смог объяснить причину своего поступка Фото:

В Челябинске 60-летнего слесаря осудили за избиение четырехлетнего ребенка на глазах у матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимому назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Также по решению суда в течение этого времени с обвиняемого будет удерживаться пять процентов заработной платы в доход государства», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В суде мужчина не смог объяснить свой поступок, поскольку был пьян. Он заявил, что ребенок плохо себя вел на остановке. Вину в совершенном преступлении мужчина признал.

В мае на остановке в Ленинском районе города к женщине с двумя детьми подошел мужчина и ударил ее четырехлетнего сына по голове. Прохожие с помощью перцового баллончика задержали мужчину и почти час удерживали его до приезда сотрудников полиции. Нападавший сообщил, что таким образом он хотел выместить злость из-за ссоры с начальством.

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В Челябинске 60-летнего слесаря осудили за избиение четырехлетнего ребенка на глазах у матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Подсудимому назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Также по решению суда в течение этого времени с обвиняемого будет удерживаться пять процентов заработной платы в доход государства», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В суде мужчина не смог объяснить свой поступок, поскольку был пьян. Он заявил, что ребенок плохо себя вел на остановке. Вину в совершенном преступлении мужчина признал. В мае на остановке в Ленинском районе города к женщине с двумя детьми подошел мужчина и ударил ее четырехлетнего сына по голове. Прохожие с помощью перцового баллончика задержали мужчину и почти час удерживали его до приезда сотрудников полиции. Нападавший сообщил, что таким образом он хотел выместить злость из-за ссоры с начальством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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