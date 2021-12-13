Челябинца осудили за избиение четырехлетнего ребенка

На суде мужчина не смог объяснить причину своего поступка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 60-летнего слесаря осудили за избиение четырехлетнего ребенка на глазах у матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимому назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Также по решению суда в течение этого времени с обвиняемого будет удерживаться пять процентов заработной платы в доход государства», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В суде мужчина не смог объяснить свой поступок, поскольку был пьян. Он заявил, что ребенок плохо себя вел на остановке. Вину в совершенном преступлении мужчина признал.

В мае на остановке в Ленинском районе города к женщине с двумя детьми подошел мужчина и ударил ее четырехлетнего сына по голове. Прохожие с помощью перцового баллончика задержали мужчину и почти час удерживали его до приезда сотрудников полиции. Нападавший сообщил, что таким образом он хотел выместить злость из-за ссоры с начальством.