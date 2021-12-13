Тюменке с больным ребенком предложили ждать врачей двое суток

Тюменские экстренные службы по оказанию медицинской помощи работают в усиленном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Тюмени Анастасии Мамедовой, которая пыталась вызвать врача для своего больного ребенка, в детской поликлинике сообщили, что ждать приезда медиков придется не менее двух суток. Об этом она рассказала в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня звонила в детскую поликлинику, хотела вызвать ребенку врача на дом. Сказали ждать двое суток или везти его в поликлинику самостоятельно. Врачей не хватает, вспышка ОРЗ идет по городу, часть врачей болеет», — сообщила она в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей по поводу этой ситуации разделились. «Не справляется медицина! Плохо работают, видимо! Зато на наши налоги живут», — заявил Андрей Соболев. «Можете принципиально сидеть и ждать двое суток и параллельно писать в «ВК» и всем отвечать на комменты, а можно просто собраться, вызвать такси и попасть на прием. Видимо, интереснее посидеть в «ВК», — считает Марина Лукина.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что экстренные службы по оказанию медицинской помощи работают в усиленном режиме. «Неотложная и экстренная службы работали и работают не просто в прежнем, а в усиленном режиме. В зависимости от состояния, пациента могут пригласить непосредственно в поликлинику, так как неотложная помощь оказывается как на дому, так и на фильтре в поликлинике. А чтобы не попасть в больницу, нужна вакцинация. От гриппа прививаем взрослых и детей, от коронавируса — только совершеннолетних», — пояснили агентству в департаменте здравоохранения региона.