Тюменцев ждет дождливый день с грозой

В Тюмени 8 июля будут дождь и гроза
В Тюмени 8 июля будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составит от +8 до +13 градусов, днем ожидается до +20, +25 градусов. «Ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза», — говорится в сообщении управления.
Метеорологи также предупреждают о северо-западном ветре — его скорость составит 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха — 98%.
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