07 июля 2025

Тюменцев ждет дождливый день с грозой

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 8 июля будут дождь и гроза
В Тюмени 8 июля будут дождь и гроза Фото:

В Тюмени 8 июля будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составит от +8 до +13 градусов, днем ожидается до +20, +25 градусов. «Ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза», — говорится в сообщении управления.

Метеорологи также предупреждают о северо-западном ветре — его скорость составит 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха — 98%.

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В Тюмени 8 июля будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составит от +8 до +13 градусов, днем ожидается до +20, +25 градусов. «Ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза», — говорится в сообщении управления. Метеорологи также предупреждают о северо-западном ветре — его скорость составит 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха — 98%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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