13 декабря 2021

В резиденции Текслера в Челябинске открыли парадный вход. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ворота. Челябинск
В резиденцию челябинского губернатора теперь можно попасть со стороны Цвиллинга Фото:

В резиденции губернатора Алексея Текслера в Челябинске распахнули ворота со стороны улицы Цвиллинга, открыв парадный вход для посетителей и сотрудников, передает корреспондент URA.RU. С 2004 года, когда был построен новый корпус резиденции, в здание попадали с бокового входа. Центральные двери открывали только для важных гостей.

«Действительно, заработал центральный вход, как это, в принципе, и должно быть. Ранее используемый вход со стороны улицы Коммуны остается как запасной», — подтвердили в пресс-службе Текслера.

В резиденции также перенесли пропускную систему, теперь она расположена в новом корпусе у центрального входа. До 2004 года, когда был только старый корпус, в здание резиденции можно было попасть с улицы Цвиллинга.

После завершения строительства парадные двери открывали только для важных гостей и машины подъезжали к главному крыльцу. В начале сентября было принято решение открыть центральный вход для всех.

Ворота. Челябинск
Ворота со стороны Цвиллинга теперь всегда открыты
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В резиденции губернатора Алексея Текслера в Челябинске распахнули ворота со стороны улицы Цвиллинга, открыв парадный вход для посетителей и сотрудников, передает корреспондент URA.RU. С 2004 года, когда был построен новый корпус резиденции, в здание попадали с бокового входа. Центральные двери открывали только для важных гостей. «Действительно, заработал центральный вход, как это, в принципе, и должно быть. Ранее используемый вход со стороны улицы Коммуны остается как запасной», — подтвердили в пресс-службе Текслера. В резиденции также перенесли пропускную систему, теперь она расположена в новом корпусе у центрального входа. До 2004 года, когда был только старый корпус, в здание резиденции можно было попасть с улицы Цвиллинга. После завершения строительства парадные двери открывали только для важных гостей и машины подъезжали к главному крыльцу. В начале сентября было принято решение открыть центральный вход для всех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...