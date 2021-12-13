В резиденцию челябинского губернатора теперь можно попасть со стороны Цвиллинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора Алексея Текслера в Челябинске распахнули ворота со стороны улицы Цвиллинга, открыв парадный вход для посетителей и сотрудников, передает корреспондент URA.RU. С 2004 года, когда был построен новый корпус резиденции, в здание попадали с бокового входа. Центральные двери открывали только для важных гостей.

«Действительно, заработал центральный вход, как это, в принципе, и должно быть. Ранее используемый вход со стороны улицы Коммуны остается как запасной», — подтвердили в пресс-службе Текслера.

В резиденции также перенесли пропускную систему, теперь она расположена в новом корпусе у центрального входа. До 2004 года, когда был только старый корпус, в здание резиденции можно было попасть с улицы Цвиллинга.

После завершения строительства парадные двери открывали только для важных гостей и машины подъезжали к главному крыльцу. В начале сентября было принято решение открыть центральный вход для всех.

Ворота со стороны Цвиллинга теперь всегда открыты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU