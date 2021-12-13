В резиденции губернатора Алексея Текслера в Челябинске распахнули ворота со стороны улицы Цвиллинга, открыв парадный вход для посетителей и сотрудников, передает корреспондент URA.RU. С 2004 года, когда был построен новый корпус резиденции, в здание попадали с бокового входа. Центральные двери открывали только для важных гостей.
«Действительно, заработал центральный вход, как это, в принципе, и должно быть. Ранее используемый вход со стороны улицы Коммуны остается как запасной», — подтвердили в пресс-службе Текслера.
В резиденции также перенесли пропускную систему, теперь она расположена в новом корпусе у центрального входа. До 2004 года, когда был только старый корпус, в здание резиденции можно было попасть с улицы Цвиллинга.
После завершения строительства парадные двери открывали только для важных гостей и машины подъезжали к главному крыльцу. В начале сентября было принято решение открыть центральный вход для всех.
В резиденции губернатора Алексея Текслера в Челябинске распахнули ворота со стороны улицы Цвиллинга, открыв парадный вход для посетителей и сотрудников, передает корреспондент URA.RU. С 2004 года, когда был построен новый корпус резиденции, в здание попадали с бокового входа. Центральные двери открывали только для важных гостей. «Действительно, заработал центральный вход, как это, в принципе, и должно быть. Ранее используемый вход со стороны улицы Коммуны остается как запасной», — подтвердили в пресс-службе Текслера. В резиденции также перенесли пропускную систему, теперь она расположена в новом корпусе у центрального входа. До 2004 года, когда был только старый корпус, в здание резиденции можно было попасть с улицы Цвиллинга. После завершения строительства парадные двери открывали только для важных гостей и машины подъезжали к главному крыльцу. В начале сентября было принято решение открыть центральный вход для всех.