Пермякам после отключения тепла предложили психологическую помощь

14 декабря 2021 в 13:27 Размер текста - 17 +

Батареи у жителей пятиэтажки не греют уже второй день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Ныроб на севере Пермского края после аварии на теплотрассе жильцам дома, оставшимся без отопления, предложили психологическую помощь. Сообщение об этом размещено Единой дежурной диспетчерской службой Чердынского района. «Вниманию жителей дома №1 по ул. Лесная п.Ныроб! В связи с происшествием 13.12.2021 — аварией на теплотрассе — организована „горячая линия“ для обращений граждан и оказания им психологической и другой помощи. Телефон 8-34240-2-83-57», — указано на странице районной ЕДДС в соцсети «ВКонтакте». Объявление также опубликовано в других местных пабликах. В ЕДДС сначала сообщали, что ремонтные работы закончатся к вечеру 13 декабря. Но тепло в квартиры пятиэтажки пока не поступило. Как пояснили URA.RU в диспетчерской, авария еще устраняется. Завершить починку планируется в течение дня. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью температура воздуха в Ныробе опускалась до -20 градусов, сейчас в поселке около -8. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В поселке Ныроб на севере Пермского края после аварии на теплотрассе жильцам дома, оставшимся без отопления, предложили психологическую помощь. Сообщение об этом размещено Единой дежурной диспетчерской службой Чердынского района. «Вниманию жителей дома №1 по ул. Лесная п.Ныроб! В связи с происшествием 13.12.2021 — аварией на теплотрассе — организована „горячая линия“ для обращений граждан и оказания им психологической и другой помощи. Телефон 8-34240-2-83-57», — указано на странице районной ЕДДС в соцсети «ВКонтакте». Объявление также опубликовано в других местных пабликах. В ЕДДС сначала сообщали, что ремонтные работы закончатся к вечеру 13 декабря. Но тепло в квартиры пятиэтажки пока не поступило. Как пояснили URA.RU в диспетчерской, авария еще устраняется. Завершить починку планируется в течение дня. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью температура воздуха в Ныробе опускалась до -20 градусов, сейчас в поселке около -8.