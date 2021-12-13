Пермякам после отключения тепла предложили психологическую помощь

В поселке Ныроб на севере Пермского края после аварии на теплотрассе жильцам дома, оставшимся без отопления, предложили психологическую помощь. Сообщение об этом размещено Единой дежурной диспетчерской службой Чердынского района.
«Вниманию жителей дома №1 по ул. Лесная п.Ныроб! В связи с происшествием 13.12.2021 — аварией на теплотрассе — организована „горячая линия“ для обращений граждан и оказания им психологической и другой помощи. Телефон 8-34240-2-83-57», — указано на странице районной ЕДДС в соцсети «ВКонтакте». Объявление также опубликовано в других местных пабликах.
В ЕДДС сначала сообщали, что ремонтные работы закончатся к вечеру 13 декабря. Но тепло в квартиры пятиэтажки пока не поступило. Как пояснили URA.RU в диспетчерской, авария еще устраняется. Завершить починку планируется в течение дня. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью температура воздуха в Ныробе опускалась до -20 градусов, сейчас в поселке около -8.
В поселке Ныроб на севере Пермского края после аварии на теплотрассе жильцам дома, оставшимся без отопления, предложили психологическую помощь. Сообщение об этом размещено Единой дежурной диспетчерской службой Чердынского района. «Вниманию жителей дома №1 по ул. Лесная п.Ныроб! В связи с происшествием 13.12.2021 — аварией на теплотрассе — организована „горячая линия“ для обращений граждан и оказания им психологической и другой помощи. Телефон 8-34240-2-83-57», — указано на странице районной ЕДДС в соцсети «ВКонтакте». Объявление также опубликовано в других местных пабликах. В ЕДДС сначала сообщали, что ремонтные работы закончатся к вечеру 13 декабря. Но тепло в квартиры пятиэтажки пока не поступило. Как пояснили URA.RU в диспетчерской, авария еще устраняется. Завершить починку планируется в течение дня. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью температура воздуха в Ныробе опускалась до -20 градусов, сейчас в поселке около -8.