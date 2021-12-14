В России появилась тест-система на определение «Омикрона»

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Создана тест-система для выявления «омикрон»-штамма коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России создали тест-систему для выявления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Создана тест-система для выявления „омикрон“-штамма коронавируса», — заявила Попова на общем собрании РАН, трансляция которого ведется на you-tube-канале «Научная Россия». На сегодняшний день, по ее словам, суточный охват тестирования на COVID-19 вырос в три раза.

«Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября текущего года. В России подтвердили 16 случаев заражения новым штаммом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что состояние пациентов удовлетворительное, благодаря наличию антител или пройденной вакцинации. 13 декабря сообщили о первой в мире смерти от нового штамма «Омикрон» в Великобритании.

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В России создали тест-систему для выявления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Создана тест-система для выявления „омикрон“-штамма коронавируса», — заявила Попова на общем собрании РАН, трансляция которого ведется на you-tube-канале «Научная Россия». На сегодняшний день, по ее словам, суточный охват тестирования на COVID-19 вырос в три раза. «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября текущего года. В России подтвердили 16 случаев заражения новым штаммом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что состояние пациентов удовлетворительное, благодаря наличию антител или пройденной вакцинации. 13 декабря сообщили о первой в мире смерти от нового штамма «Омикрон» в Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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