Ученые: Свердловская область хуже всех адаптировалась к пандемии

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Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, пассажир, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маска на лицо, масочный режим, перевозка пассажиров, covid19, коронавирус, covid, соблюдение масочного режима, пассажиропоток, места для пожилых, профилактика коронавируса, профилактика заболеваний
Властям региона посоветовали модернизировать общественный транспорт Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ученые из УрФУ провели исследование 13 регионов России с центрами-миллионниками и выяснили, что наименьшую подготовленность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали Свердловская область, Новосибирская область и Пермский край. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УрФУ.

«Экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края показали наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса. К таким выводам пришли наши исследователи», — сообщается в telegram-канале УрФУ.

Ученые посоветовали властям региона модернизировать общественный транспорт, коммуникационные сети, усилить связь между центральными и периферийными районами, а также укрепить финансово-кредитную систему. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Ученые из УрФУ провели исследование 13 регионов России с центрами-миллионниками и выяснили, что наименьшую подготовленность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали Свердловская область, Новосибирская область и Пермский край. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УрФУ. «Экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края показали наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса. К таким выводам пришли наши исследователи», — сообщается в telegram-канале УрФУ. Ученые посоветовали властям региона модернизировать общественный транспорт, коммуникационные сети, усилить связь между центральными и периферийными районами, а также укрепить финансово-кредитную систему. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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