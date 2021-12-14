Ученые: Свердловская область хуже всех адаптировалась к пандемии

Ученые из УрФУ провели исследование 13 регионов России с центрами-миллионниками и выяснили, что наименьшую подготовленность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали Свердловская область, Новосибирская область и Пермский край. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УрФУ.
«Экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края показали наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса. К таким выводам пришли наши исследователи», — сообщается в telegram-канале УрФУ.
Ученые посоветовали властям региона модернизировать общественный транспорт, коммуникационные сети, усилить связь между центральными и периферийными районами, а также укрепить финансово-кредитную систему. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Ученые из УрФУ провели исследование 13 регионов России с центрами-миллионниками и выяснили, что наименьшую подготовленность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали Свердловская область, Новосибирская область и Пермский край. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале УрФУ. «Экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края показали наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса. К таким выводам пришли наши исследователи», — сообщается в telegram-канале УрФУ. Ученые посоветовали властям региона модернизировать общественный транспорт, коммуникационные сети, усилить связь между центральными и периферийными районами, а также укрепить финансово-кредитную систему. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.