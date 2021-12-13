Активисты уверены, что митинги опасны для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Дети, приходящие на митинги против QR-кодов в Свердловской области, могут получить травмы и психические проблемы, которые будут преследовать их и в среде сверстников. Об этом URA.RU сообщил руководитель общественной организации «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев.

«Участие детей в акциях протеста, согласованных и несанкционированных митингах, а также собраниях — это риск, это всегда опасность. Дети могут использоваться в качестве живого щита. Хотя в последнее время такие акции (против QR-кодов — прим. URA.RU), как правило, согласованы», — испугался Жабреев.

Он подчеркнул, что родители не всегда осознают всю опасность массовых акций для детей. Кроме опасности получить физический урон, несовершеннолетние рискуют заработать и психические проблемы, считает активист. В частности, по его словам, дети могут столкнуться с буллингом после того, как их фотографии окажутся в СМИ, ведущих трансляции с протестов.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области и в министерство общественной безопасности региона. Ответы на момент публикации не поступили.

Пикеты в Екатеринбурге против QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, проходят каждое воскресенье. Следующий митинг противникам COVID-ограничений согласовали 18 декабря.