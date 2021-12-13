В Новый год перелеты по ХМАО подорожают в восемь раз

В ХМАО стоимость авиаперелетов вырастет в 8 раз к новому году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К Новому году цена на авиабилеты между Ханты-Мансийском, Сургутом и Нижневартовском в ХМАО поднимется в восемь раз. Это связано с тем, что с 26 по 31 декабря между городами не будет прямых рейсов, хотя обычно в эти дни недели между городами летает Utair.

«Стоимость перелета из Ханты-Мансийска в Сургут 30 декабря составит 17 484 рублей с пересадкой в Москве. 31 декабря — 14 170 рублей. Стоимость перелета из Ханты-Мансийска в Нижневартовск 30 декабря составит 18 787 рублей с пересадкой в Москве. А 31 декабря — 12 927 рублей с пересадкой в Тюмени», — сказано в данных агитатора Aviasales.

Большинство перелетов проходит через Екатеринбург, Тюмень или Москву, а время с пересадкой может занимать до двух дней. Тем не менее жители ХМАО все равно покупают билеты: на некоторые рейсы остается меньше 10 мест.

Поднимутся цены и на авиабилеты из ХМАО в Тюмень. Улететь из Ханты-Мансийска в Тюменскую область в последних числах декабря можно будет за 18 296 рублей. Из Сургута и Нижневартовска дешевле — за 17 851 и 15 875 рублей соответственно.

Ранее URA.RU писало, что во время новогодних праздников в Тюменской области ожидается наплыв жителей ХМАО. По мнению источника агентства, жители региона планируют провести выходные дни в Тюмени из-за более мягких коронавирусных ограничений.