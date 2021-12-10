Тюмень готовится к небывалому наплыву северян

Жители Югры активно бронируют гостиницы в Тюмени на новогодние праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время новогодних праздников Тюменскую область планируют посетить тысячи жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере туризма. По его словам, северяне уже активно бронируют тюменские гостиницы. Во многих отелях на период с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022 года занято уже порядка 70% номерного фонда.

«Туристов из Югры в этом году в Тюмени ожидается больше, чем обычно. В частности, это связано с тем, что там действуют более строгие ограничения по коронавирусу. К тому же, многие северяне боятся в условиях пандемии выезжать за границу. А в Тюмени и горячие источники есть, и аквапарк свой, и кафе-ресторанов гораздо больше, чем в любом городе ХМАО», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что северяне активно бронируют номера в крупных гостиницах Тюмени. Номерной фонд в некоторых из отелей на период праздников закрыт уже на 70%. Часть жителей ХМАО планирует остановиться в гостиницах квартирного типа. Об этом URA.RU рассказала хозяйка одной из таких. «У меня несколько квартир по городу. На новогодние праздники уже все заняты. Въезды-выезды расписаны буквально по часам. Между гостями остается минимум времени на то, чтобы убраться и подготовиться к заезду новых», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что квартиры бронируют в основном жители крупных городов Югры: Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. В ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.