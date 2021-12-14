Ребенку в ХМАО, от которого отказались врачи, собрали полмиллиона

15 декабря 2021 в 19:24 Размер текста - 17 +

Для отправки мальчика в Швейцарию требуется еще 7,5 миллиона рублей Фото: URA.RU За два дня семье Зайцевых из Сургута удалось собрать на лечение опухоли мозга у четырехлетнего сына Егора почти полмиллиона рублей. Об этом рассказала URA.RU мама мальчика Валентина Зайцева. «После публикации на URA.RU, в других СМИ на счета стало поступать ощутимо больше средств для лечения Егора. Люди откликаются, подключаются предприниматели — мы становимся ближе к цели», — рассказала Валентина. Мама Егора сообщила, что с прошлой недели удалось собрать уже более полутора миллионов рублей. Всего же неравнодушные югорчане пожертвовали около 3,5 млн — это треть необходимой для диагностики и лечения суммы. Несколько компаний предложили семье Зайцевых провести благотворительные акции в поддержку Егора. На просьбу о помощи откликнулся адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго, который рассказал о малыше на своей странице в Instagram и сам пожертвовал довольно крупную сумму. «У меня вчера телефон не смолкал — слали деньги, звонили. Самое большое пожертвование было в 50 тысяч рублей, множество людей переводят небольшие суммы — 100, 500 рублей. Именно из таких переводов, конечно, складывается основная часть собранных средств. Мы очень благодарны всем, кто беспокоится о нашем мальчике и помогает по мере сил. Любая сумма, лайк, репост в соцсетях играют роль и придают нам сил — с вашей поддержкой, дорогие наши волшебники, мы со всем справимся», — рассказала Зайцева. Деньги для Егора собирают на лечение в Швейцарской клинике Кinderspita, мальчику в России поставили диагноз диффузная опухоль головного мозга левой гемисферы мозжечка. Чтобы понять природу опухоли и исключить подозрения на глиому, Зайцевым нужно как можно скорее попасть в Цюрих. Ранее мама мальчика говорила, что медики направили данные об исследованиях в московский институт имени Бурденко и, получив ответ «провести операцию по шунтированию по месту жительства», передали его родителям вместе с выпиской. Зайцевы остались наедине со страшной болезнью сына и без квалифицированной помощи. URA.RU благодарит всем неравнодушных людей, которые помогают спасти жизнь четырехлетнего мальчика. Гордимся тем, что у нас такие читатели, и будем держать вас в курсе ситуации — следите за новостями о Егоре на нашем сайте и в соцсетях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За два дня семье Зайцевых из Сургута удалось собрать на лечение опухоли мозга у четырехлетнего сына Егора почти полмиллиона рублей. Об этом рассказала URA.RU мама мальчика Валентина Зайцева. «После публикации на URA.RU, в других СМИ на счета стало поступать ощутимо больше средств для лечения Егора. Люди откликаются, подключаются предприниматели — мы становимся ближе к цели», — рассказала Валентина. Мама Егора сообщила, что с прошлой недели удалось собрать уже более полутора миллионов рублей. Всего же неравнодушные югорчане пожертвовали около 3,5 млн — это треть необходимой для диагностики и лечения суммы. Несколько компаний предложили семье Зайцевых провести благотворительные акции в поддержку Егора. На просьбу о помощи откликнулся адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго, который рассказал о малыше на своей странице в Instagram и сам пожертвовал довольно крупную сумму. «У меня вчера телефон не смолкал — слали деньги, звонили. Самое большое пожертвование было в 50 тысяч рублей, множество людей переводят небольшие суммы — 100, 500 рублей. Именно из таких переводов, конечно, складывается основная часть собранных средств. Мы очень благодарны всем, кто беспокоится о нашем мальчике и помогает по мере сил. Любая сумма, лайк, репост в соцсетях играют роль и придают нам сил — с вашей поддержкой, дорогие наши волшебники, мы со всем справимся», — рассказала Зайцева. Деньги для Егора собирают на лечение в Швейцарской клинике Кinderspita, мальчику в России поставили диагноз диффузная опухоль головного мозга левой гемисферы мозжечка. Чтобы понять природу опухоли и исключить подозрения на глиому, Зайцевым нужно как можно скорее попасть в Цюрих. Ранее мама мальчика говорила, что медики направили данные об исследованиях в московский институт имени Бурденко и, получив ответ «провести операцию по шунтированию по месту жительства», передали его родителям вместе с выпиской. Зайцевы остались наедине со страшной болезнью сына и без квалифицированной помощи. URA.RU благодарит всем неравнодушных людей, которые помогают спасти жизнь четырехлетнего мальчика. Гордимся тем, что у нас такие читатели, и будем держать вас в курсе ситуации — следите за новостями о Егоре на нашем сайте и в соцсетях.