Курирующему политику заму главы ЯНАО добавили обязанностей

Сергей Климентьев будет курировать спорт, культуру, туризм и молодежную политику Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов культуры и спорта, а также молодежной политики и туризма, сообщили URA.RU сразу несколько источников во властных структурах. По словам собеседников, это перераспределение обязанностей серьезно усиливает позиции куратора региональной политики, а также ослабляет других профильных замов губернатора.

«Департаменты молодежной политики и туризма, а также культуры и спорта будет курировать Сергей Климентьев. О причинах решения губернатора Дмитрия Артюхова не объявлялось, однако это означает не только дополнительную нагрузку, но и реальное усиление директора департамента внутренней политики», — рассказал инсайдер.

По данным источников, решение оправдано: «Курирующему внешнюю политику заму губернатора Александру Мажарову молодежка и туризм были не нужны». Чего не сказать о Татьяне Бучковой, занимающейся вопросами соцполитики — для нее освобождение от темы спорта можно расценивать как реальное ослабление.

Как пояснили инсайдеры в политблоке, губернатор принял решение придать данным направлениям «идеологическую осмысленность». «Климентьеву предстоит взять большой пласт работы, но сомнений в его эффективности, очевидно, у главы региона нет».

Официально подтвердить или опровергнуть информацию источников в правительстве ЯНАО на момент публикации не удалось. В пресс-службе сообщили, что комментарий будет подготовлен в ближайшее время.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сергею Климентьеву передали вопросы реализации государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Директор департамента внутренней политики был назначен исполняющим обязанности зама губернатора в октябре этого года после избрания Ирины Соколовой депутатом Тюменской облдумы.