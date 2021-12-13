Жители Екатеринбурга поспорили из-за установки барельефа Сталина

Барельеф Сталина висел на фронтоне здания вплоть до 1956 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Свердловской области отреагировали на установку барельефа Сталина (Иосиф Виссарионович Сталин — генеральный и первый секретарь ЦК ВКП — прим.ред.) на Окружном доме офицеров в Екатеринбурге. Свои комментарии горожане оставляют под публикациями, связанными с изображением советского вождя, которое повесили на центральной башне под социалистическим знаменем.

«При товарище Сталине население постоянно увеличивалось, зато при „демократии“ убывает такими же темпами, как во время войны. Однозначно нужен! Это наша история и переписывать ее никому не следует, какая бы она для кого-либо была», — отметил участник обсуждения в telegram-канале «Екатское чтиво» Анатолий.

По мнению другого пользователя, фигура Сталина ассоциируется только с печально известным ГУЛАГом (Главное управление лагерей — прим.ред). «За 37 год 800 тысяч репрессировали, только за один год! Ужасно то, что большинство живут и думают, что он экий агнец, который нас придет, спасет и порядок наведет, а заодно несколько миллионов расстреляет и в ГУЛАГ отправит, зато от „врагов народа“ избавит», — написал другой пользователь в группе «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге на Окружной дом офицеров (ОДО) установили барельеф Иосифа Сталина. Он висел на фронтоне здания вплоть до 1956 года. Есть мнение, что его сняли в связи с визитом в Свердловск первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЦВО (Центральный военный округ — прим.ред). Там сказали, что не комментируют постановку барельефа.