РПН хочет нарастить темп вакцинации за счет привитых жителей ХМАО

14 декабря 2021 в 15:33 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО предложил жителям региона чаще прививаться Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за снижения темпов вакцинации Роспотребнадзор по ХМАО предложил жителям региона проходить ревакцинацию через полгода, не дожидаясь истечения срока QR-кода, который действует в течение года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева. «Наверное, сыграло роль, что переболевшим, и тем, кто прошел вакцинацию, разрешено год иметь QR-код, сертификат о вакцинации. Думаю, что исходя из заботы о своем здоровье, нужно делать это [ревакцинацию] раньше, как это было ранее — через полгода. Многие заболевают в промежуток от полугода до года. С учетом мутации штамма, лучше это делать, не дожидаясь истечения срока», — сказала Соловьева. Такое предложение Соловьева выдвинула после заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой о снижении темпов вакцинации в регионе. В свою очередь глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что снижение вакцинации отмечается в двух группах: среди пенсионеров и тех, кто уже прошел вакцинацию больше года назад. «Работа с этими группами ведется практически индивидуальная. Это поквартирные обходы, а также усиление работы медицинских работников и социальных работников в муниципальных образованиях», — сказал Добровольский. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за снижения темпов вакцинации Роспотребнадзор по ХМАО предложил жителям региона проходить ревакцинацию через полгода, не дожидаясь истечения срока QR-кода, который действует в течение года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева. «Наверное, сыграло роль, что переболевшим, и тем, кто прошел вакцинацию, разрешено год иметь QR-код, сертификат о вакцинации. Думаю, что исходя из заботы о своем здоровье, нужно делать это [ревакцинацию] раньше, как это было ранее — через полгода. Многие заболевают в промежуток от полугода до года. С учетом мутации штамма, лучше это делать, не дожидаясь истечения срока», — сказала Соловьева. Такое предложение Соловьева выдвинула после заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой о снижении темпов вакцинации в регионе. В свою очередь глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что снижение вакцинации отмечается в двух группах: среди пенсионеров и тех, кто уже прошел вакцинацию больше года назад. «Работа с этими группами ведется практически индивидуальная. Это поквартирные обходы, а также усиление работы медицинских работников и социальных работников в муниципальных образованиях», — сказал Добровольский.