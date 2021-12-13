Тюменский суд наказал медсестру за подделку данных о вакцинации

Суд оштрафовал тюменскую медсестру на 100 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Ленинский суд Тюмени оштрафовал на 100 тыс. рублей медсестру областной клинической больницы №2 (ОКБ №2) Татьяну Абдуллаеву за внесение недостоверных данных о вакцинации граждан от коронавируса в соответствующий регистр. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней Татьяны Абдуллаевой. Суд признал ее виновной в искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией (ч. 1 ст. 237 УК РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей в доход государства», — указано в сообщении объединенной пресс-службы.

Там добавили, что Абдуллаева, в период с 11 июня по 2 августа 2021 года, являясь медсестрой ОКБ №2, за денежное вознаграждение в сумме 23 000 рублей внесла в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации от коронавируса. Хотя, фактически, они ее не проходили. В суде женщина полностью признала свою вину.