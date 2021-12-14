Метеоролог заявил о надвигающихся на Москву 30-градусных морозах

По предварительным данным, 22 и 23 декабря в Москве будет до -30 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве 22 и 23 декабря возможны 30-градусные морозы. Об этом предупредил в беседе с URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

«22 и 23 декабря в столичном регионе температура может опуститься до -30 градусов, и на этом холод не ограничится, а широким фронтом двинется на юг. На сутки позже 20-градусные морозы ожидаются в Воронеже и в Ростове-на-Дону. Вероятность подобного развития событий предсказывается несколькими моделями», — рассказал Александр Шувалов.

При этом, по словам метеоролога, в четверг 16 декабря в Москве ожидается оттепель. «В четверг в столице ожидается оттепель, плюсовые температуры и небольшие осадки в виде мокрого снега, кое-где с дождем. Сильный перелом в погоде, неожиданный и очень резкий произойдет после выходных, когда циклон нырнет с севера Скандинавии в центральные районы европейской территории России и холодный воздух начнет закачиваться с северо-востока, из Коми, Нарьян-Мара, Воркуты. Резкое понижение температуры произойдет сначала в Сыктывкаре, затем в Костроме, Ярославле, Владимире и, наконец, в Москве», — подчеркнул Шувалов.

Спикер добавил, что сильные морозы, до -50 градусов на этой неделе ожидаются на севере Иркутской области. «Усть-Илимск, Бодайбо, Братск, Богучаны — в этих населенных пунктах севера Иркутской области с 14 на 15 декабря ожидается ниже -40 градусов, а в Усть-Илимске ниже -50. К выходным эта картина сильно изменится, в том же Усть-Илимске ожидается только -10 градусов», — заявил Шувалов.