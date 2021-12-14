В Подмосковье покончил с собой офицер

Погибший военнослужащий оставил предсмертную записку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном городе Красногорск капитан одной из местных воинских частей совершил самоубийство. В пресс-службе командования Западного военного округа подтвердили факт смерти.

«Офицер в звании капитана свел счеты с жизнью. Он находился в одном из госпиталей с диагнозом — гнойная рана грудной клетки. Перед гибелью он написал предсмертную записку», — сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным пресс-службы ЗВО, смерть военнослужащего не связана с его профессиональной деятельностью. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Тульской области нашли тело полковника Росгвардии без головы и кистей рук. Позже в ведомстве сообщили, что смерть полковника не связана с его служебной деятельностью.