В Подмосковье покончил с собой офицер

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по форуму
Погибший военнослужащий оставил предсмертную записку Фото:

В подмосковном городе Красногорск капитан одной из местных воинских частей совершил самоубийство. В пресс-службе командования Западного военного округа подтвердили факт смерти.

«Офицер в звании капитана свел счеты с жизнью. Он находился в одном из госпиталей с диагнозом — гнойная рана грудной клетки. Перед гибелью он написал предсмертную записку», — сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным пресс-службы ЗВО, смерть военнослужащего не связана с его профессиональной деятельностью. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Тульской области нашли тело полковника Росгвардии без головы и кистей рук. Позже в ведомстве сообщили, что смерть полковника не связана с его служебной деятельностью.

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В подмосковном городе Красногорск капитан одной из местных воинских частей совершил самоубийство. В пресс-службе командования Западного военного округа подтвердили факт смерти. «Офицер в звании капитана свел счеты с жизнью. Он находился в одном из госпиталей с диагнозом — гнойная рана грудной клетки. Перед гибелью он написал предсмертную записку», — сообщает РЕН ТВ. Согласно данным пресс-службы ЗВО, смерть военнослужащего не связана с его профессиональной деятельностью. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Ранее в Тульской области нашли тело полковника Росгвардии без головы и кистей рук. Позже в ведомстве сообщили, что смерть полковника не связана с его служебной деятельностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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