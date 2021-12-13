13 декабря 2021

Тюменцы пожаловались в Минпросвещения на беспредел чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы Тюмени закрыли на санобработку, а детей перевели на дистанционное обучение Фото:

Активисты из Тюмени подали жалобы на городской департамент образования в Министерство просвещения РФ. Информацию об этом URA.RU сообщили члены сообщества «За жизнь! Против принуждения!». Причиной стало закрытие школ Тюмени, которое произошло по устному распоряжению чиновников.

«Мы объявили акцию по обращениям в Министерство просвещения РФ. Все неравнодушные звонят в Москву и жалуются на беспредел тюменских чиновников, которые сегодня закрыли все школы, а детей перевели на дистанционное обучение», — рассказали URA.RU активисты движения «За жизнь! Против принуждения!».

Ранее URA.RU писало, что в разговоре с сотрудницей департамента образования одна из жительниц Тюмени узнала, что распоряжение о закрытии школ 14 декабря было выдано устно, без официального приказа. Комментарии от оперативного штаба Тюменской области ожидаются.

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Активисты из Тюмени подали жалобы на городской департамент образования в Министерство просвещения РФ. Информацию об этом URA.RU сообщили члены сообщества «За жизнь! Против принуждения!». Причиной стало закрытие школ Тюмени, которое произошло по устному распоряжению чиновников. «Мы объявили акцию по обращениям в Министерство просвещения РФ. Все неравнодушные звонят в Москву и жалуются на беспредел тюменских чиновников, которые сегодня закрыли все школы, а детей перевели на дистанционное обучение», — рассказали URA.RU активисты движения «За жизнь! Против принуждения!». Ранее URA.RU писало, что в разговоре с сотрудницей департамента образования одна из жительниц Тюмени узнала, что распоряжение о закрытии школ 14 декабря было выдано устно, без официального приказа. Комментарии от оперативного штаба Тюменской области ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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