В ХМАО избрали руководство избиркома на следующие пять лет

14 декабря 2021 в 16:51 Размер текста - 17 +

Состав комиссии формируется на следующие пять лет Фото: Илья Московец © URA.RU Новый состав регионального избиркома в ходе организационного заседания выбрал на позицию председателя территориальной избирательной комиссии Дениса Корнеева, замом председателя стала Ксения Дмитриева, на должность секретаря члены комиссии избрали Салиса Эбикуева. Об этом сообщили в telegram-канале избиркома ХМАО. «По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии ХМАО — Югры состава 2021—2026 единогласно избран Денис Корнеев, кандидатура которого была предложена ЦИК России. Заместителем председателя Избирательной комиссии автономного округа избрана Ксения Дмитриева, секретарем окружной Избирательной комиссии — Салис Эбекуев», — говорится в сообщении. Сообщается, что в новый состав избиркома ХМАО вошли шесть партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а также представители муниципалитетов. Корнеев в ходе заседания сообщил, что комиссия приступила к исполнению своих полномочий. «Избирательная система Российской Федерации динамично развивается, и в новом электоральном цикле нам предстоит проводить избирательные кампании, постоянно внедряя новые избирательные технологии. КОИБ, цифровые сервисы на портале „Госуслуг“. Нынешний состав ТИК избран на пять лет», — сказал Корнеев. Ранее URA.RU сообщало, что ЦИК России выбрал фаворитов на пост главы избиркома ХМАО. В их число вошли действующий председатель окружного избиркома Денис Корнеев и его заместитель — Ксения Дмитриева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новый состав регионального избиркома в ходе организационного заседания выбрал на позицию председателя территориальной избирательной комиссии Дениса Корнеева, замом председателя стала Ксения Дмитриева, на должность секретаря члены комиссии избрали Салиса Эбикуева. Об этом сообщили в telegram-канале избиркома ХМАО. «По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии ХМАО — Югры состава 2021—2026 единогласно избран Денис Корнеев, кандидатура которого была предложена ЦИК России. Заместителем председателя Избирательной комиссии автономного округа избрана Ксения Дмитриева, секретарем окружной Избирательной комиссии — Салис Эбекуев», — говорится в сообщении. Сообщается, что в новый состав избиркома ХМАО вошли шесть партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а также представители муниципалитетов. Корнеев в ходе заседания сообщил, что комиссия приступила к исполнению своих полномочий. «Избирательная система Российской Федерации динамично развивается, и в новом электоральном цикле нам предстоит проводить избирательные кампании, постоянно внедряя новые избирательные технологии. КОИБ, цифровые сервисы на портале „Госуслуг“. Нынешний состав ТИК избран на пять лет», — сказал Корнеев. Ранее URA.RU сообщало, что ЦИК России выбрал фаворитов на пост главы избиркома ХМАО. В их число вошли действующий председатель окружного избиркома Денис Корнеев и его заместитель — Ксения Дмитриева.