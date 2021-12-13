13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В ХМАО избрали руководство избиркома на следующие пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск, избирательная урна, бюллетени, выборы 2021
Состав комиссии формируется на следующие пять лет Фото:

Новый состав регионального избиркома в ходе организационного заседания выбрал на позицию председателя территориальной избирательной комиссии Дениса Корнеева, замом председателя стала Ксения Дмитриева, на должность секретаря члены комиссии избрали Салиса Эбикуева. Об этом сообщили в telegram-канале избиркома ХМАО.

«По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии ХМАО — Югры состава 2021—2026 единогласно избран Денис Корнеев, кандидатура которого была предложена ЦИК России. Заместителем председателя Избирательной комиссии автономного округа избрана Ксения Дмитриева, секретарем окружной Избирательной комиссии — Салис Эбекуев», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в новый состав избиркома ХМАО вошли шесть партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а также представители муниципалитетов. Корнеев в ходе заседания сообщил, что комиссия приступила к исполнению своих полномочий. «Избирательная система Российской Федерации динамично развивается, и в новом электоральном цикле нам предстоит проводить избирательные кампании, постоянно внедряя новые избирательные технологии. КОИБ, цифровые сервисы на портале „Госуслуг“. Нынешний состав ТИК избран на пять лет», — сказал Корнеев.

Ранее URA.RU сообщало, что ЦИК России выбрал фаворитов на пост главы избиркома ХМАО. В их число вошли действующий председатель окружного избиркома Денис Корнеев и его заместитель — Ксения Дмитриева.

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Новый состав регионального избиркома в ходе организационного заседания выбрал на позицию председателя территориальной избирательной комиссии Дениса Корнеева, замом председателя стала Ксения Дмитриева, на должность секретаря члены комиссии избрали Салиса Эбикуева. Об этом сообщили в telegram-канале избиркома ХМАО. «По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии ХМАО — Югры состава 2021—2026 единогласно избран Денис Корнеев, кандидатура которого была предложена ЦИК России. Заместителем председателя Избирательной комиссии автономного округа избрана Ксения Дмитриева, секретарем окружной Избирательной комиссии — Салис Эбекуев», — говорится в сообщении. Сообщается, что в новый состав избиркома ХМАО вошли шесть партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а также представители муниципалитетов. Корнеев в ходе заседания сообщил, что комиссия приступила к исполнению своих полномочий. «Избирательная система Российской Федерации динамично развивается, и в новом электоральном цикле нам предстоит проводить избирательные кампании, постоянно внедряя новые избирательные технологии. КОИБ, цифровые сервисы на портале „Госуслуг“. Нынешний состав ТИК избран на пять лет», — сказал Корнеев. Ранее URA.RU сообщало, что ЦИК России выбрал фаворитов на пост главы избиркома ХМАО. В их число вошли действующий председатель окружного избиркома Денис Корнеев и его заместитель — Ксения Дмитриева.
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