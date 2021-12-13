13 декабря 2021

Из-за конфликта в челябинской маршрутке пострадал младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Очевидцы уверяют, что конфликт и ДТП спровоцировал водитель (фото из архива) Фото:

Жители Челябинска едва не разбились в маршрутке №85 из-за конфликта малолетнего пассажира с водителем. Одна из пассажирок заявила, что во время ссоры ПАЗик улетел в кювет, а ее пятимесячный ребенок получил в результате ДТП ушибы. В пресс-службе ГИБДД Челябинска URA.RU сообщили, что проведут проверку.

«Водитель ПАЗика хамил маленькому ребенку лет 11. Мы с подругой заступились, он начал на нас кричать и улетел к кювет. Я ехала с 5-месячным ребенком на руках и ударилась головой о стекло. У ребенка шишка», — передает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», цитируя слова пострадавшей женщины.

Пострадавшие в маршрутке готовы дать показания в ГИБДД. Жители хотят, чтобы маршрутчика привлекли к ответственности. В пресс-службе городской автоинспекции URA.RU заявили, что пока к ним никто из пострадавших не обращался, но ГИБДД проведет проверку. Если факты подтвердятся и вина водителя будет установлена, то его накажут.

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Жители Челябинска едва не разбились в маршрутке №85 из-за конфликта малолетнего пассажира с водителем. Одна из пассажирок заявила, что во время ссоры ПАЗик улетел в кювет, а ее пятимесячный ребенок получил в результате ДТП ушибы. В пресс-службе ГИБДД Челябинска URA.RU сообщили, что проведут проверку. «Водитель ПАЗика хамил маленькому ребенку лет 11. Мы с подругой заступились, он начал на нас кричать и улетел к кювет. Я ехала с 5-месячным ребенком на руках и ударилась головой о стекло. У ребенка шишка», — передает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», цитируя слова пострадавшей женщины. Пострадавшие в маршрутке готовы дать показания в ГИБДД. Жители хотят, чтобы маршрутчика привлекли к ответственности. В пресс-службе городской автоинспекции URA.RU заявили, что пока к ним никто из пострадавших не обращался, но ГИБДД проведет проверку. Если факты подтвердятся и вина водителя будет установлена, то его накажут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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