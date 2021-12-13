Из-за конфликта в челябинской маршрутке пострадал младенец

Очевидцы уверяют, что конфликт и ДТП спровоцировал водитель (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска едва не разбились в маршрутке №85 из-за конфликта малолетнего пассажира с водителем. Одна из пассажирок заявила, что во время ссоры ПАЗик улетел в кювет, а ее пятимесячный ребенок получил в результате ДТП ушибы. В пресс-службе ГИБДД Челябинска URA.RU сообщили, что проведут проверку.

«Водитель ПАЗика хамил маленькому ребенку лет 11. Мы с подругой заступились, он начал на нас кричать и улетел к кювет. Я ехала с 5-месячным ребенком на руках и ударилась головой о стекло. У ребенка шишка», — передает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», цитируя слова пострадавшей женщины.

Пострадавшие в маршрутке готовы дать показания в ГИБДД. Жители хотят, чтобы маршрутчика привлекли к ответственности. В пресс-службе городской автоинспекции URA.RU заявили, что пока к ним никто из пострадавших не обращался, но ГИБДД проведет проверку. Если факты подтвердятся и вина водителя будет установлена, то его накажут.