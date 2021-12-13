В ЯНАО несовершеннолетнюю убийцу отправили в колонию

Суд наказал лишением свободы на 5 лет и 5 месяцев воспитательной колонии 17-летнюю девушку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО осудили несовершеннолетнюю жительницу села Гыда Тазовского района, которая зарезала 28-летнюю женщину. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, суд приговорил 17-летнюю девушку к пяти годам и пяти месяцем лишения свободы в воспитательной колонии.

«По данным следствия и суда, вечером 28 августа 2021 года в с. Гыда Тазовского района 17-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла удары ножом 28-летней женщине. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении следственного комитета.

Причиной конфликта стала ревность и неприязнь виновной к убитой. Также до происшествия девушка ударила полицейского.

Ранее URA.RU сообщало, что 17-летнюю жительницу Тазовского района ЯНАО подозревают в убийстве 28-летней местной жительницы. Тело убитой было обнаружено с колото-резанными ранами в области груди и живота.