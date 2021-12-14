Госдума поставила точку в судьбе закона, угрожавшего «матрешке»

14 декабря 2021 в 17:23 Размер текста - 17 +

Против первой редакции документа выступали губернаторы трех субъектов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Такое решение депутаты приняли 14 декабря на заседании федерального парламента, которое транслируется онлайн. В первой редакции документ угрожал лишить ХМАО и ЯНАО независимости от Тюмени. «Принять закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ в третьем чтении», — говорится в решении Госдумы. За законопроект проголосовало 330 депутатов, 89 — против (в частности, фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались. В первой редакции закон содержал пункт, уничтожавший структуру «тюменской матрешки». В документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. В результате, ко второму чтению в законопроект были внесены правки, сохранявшие систему взаимоотношений между Тюменью, ХМАО и ЯНАО В 2004 году между властями трех регионов был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Такое решение депутаты приняли 14 декабря на заседании федерального парламента, которое транслируется онлайн. В первой редакции документ угрожал лишить ХМАО и ЯНАО независимости от Тюмени. «Принять закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ в третьем чтении», — говорится в решении Госдумы. За законопроект проголосовало 330 депутатов, 89 — против (в частности, фракция КПРФ в полном составе), двое воздержались. В первой редакции закон содержал пункт, уничтожавший структуру «тюменской матрешки». В документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. В результате, ко второму чтению в законопроект были внесены правки, сохранявшие систему взаимоотношений между Тюменью, ХМАО и ЯНАО В 2004 году между властями трех регионов был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.