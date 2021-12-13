Вице-мэра из ХМАО обвинили в махинациях с жильем

14 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Урае вице-мэра Андрея Ашихмина обвинили в подлоге при решении жилищного вопроса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. Об этом URA.RU рассказала сама женщина. Пинигина приватизировала частный дом в центре Урая. По решению суда, администрация должна была его капитально отремонтировать на момент передачи в собственность. Однако вице-мэр предложил ей другую схему решения жилищного вопроса. « Ашихмин предложил совершить служебный подлог документов, сказал, что договорится с моим работодателем, по выдаче фиктивной справки с заниженной заработной платой для получения незаконным способом квартиры по соцнайму, а я откажусь от проведения капитального ремонта в своем доме и передам его на баланс администрации», — рассказала Пинигина. В распоряжении URA.RU есть аудиозапись ее разговора с Ашихминым, в ходе которого он обещает помочь женщине с документами с места работы. «А вариантов нет как-то кратковременно сделать на бумаге? Сколько вам платит Марат Эдуардович (работодатель Пинигиной — прим. URA.RU)? Я, конечно, могу ему позвонить, только сейчас с ним разговаривал. Если хотите пройти этот путь вместе, можем пройти по этому пути, если нет — то это ваше решение. То, что там с Маратом Эдуардовичем порешать, это не сложно», — предлагает Ашихмин в ходе разговора. Чиновник в разговоре с URA.RU признал подлинность записи, но отрицает какие-либо противоправные действия в ходе беседы с женщиной. «Одним из предложений было расприватизировать дом и получить квартиру по соцнайму без доплаты. Предложил собственнику обратиться в жилищное управления, где ему бы подробнее объяснили реализацию данного варианта, так как заниматься расселением — не моя функция. Для получения льготного жилья ему необходимо было соблюсти 15 условий, одно из которых — доход не выше прожиточного минимума. У собственника три иждивенца, я предположил, что если распределить доход на четверых, то этот пункт выполнимый», — объяснил вице-мэр. Он также добавил, что в итоге собственница отказалась от варианта с получением квартиры и настаивает на проведении капремонта дома. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. Об этом URA.RU рассказала сама женщина. Пинигина приватизировала частный дом в центре Урая. По решению суда, администрация должна была его капитально отремонтировать на момент передачи в собственность. Однако вице-мэр предложил ей другую схему решения жилищного вопроса. « Ашихмин предложил совершить служебный подлог документов, сказал, что договорится с моим работодателем, по выдаче фиктивной справки с заниженной заработной платой для получения незаконным способом квартиры по соцнайму, а я откажусь от проведения капитального ремонта в своем доме и передам его на баланс администрации», — рассказала Пинигина. В распоряжении URA.RU есть аудиозапись ее разговора с Ашихминым, в ходе которого он обещает помочь женщине с документами с места работы. «А вариантов нет как-то кратковременно сделать на бумаге? Сколько вам платит Марат Эдуардович (работодатель Пинигиной — прим. URA.RU)? Я, конечно, могу ему позвонить, только сейчас с ним разговаривал. Если хотите пройти этот путь вместе, можем пройти по этому пути, если нет — то это ваше решение. То, что там с Маратом Эдуардовичем порешать, это не сложно», — предлагает Ашихмин в ходе разговора. Чиновник в разговоре с URA.RU признал подлинность записи, но отрицает какие-либо противоправные действия в ходе беседы с женщиной. «Одним из предложений было расприватизировать дом и получить квартиру по соцнайму без доплаты. Предложил собственнику обратиться в жилищное управления, где ему бы подробнее объяснили реализацию данного варианта, так как заниматься расселением — не моя функция. Для получения льготного жилья ему необходимо было соблюсти 15 условий, одно из которых — доход не выше прожиточного минимума. У собственника три иждивенца, я предположил, что если распределить доход на четверых, то этот пункт выполнимый», — объяснил вице-мэр. Он также добавил, что в итоге собственница отказалась от варианта с получением квартиры и настаивает на проведении капремонта дома.