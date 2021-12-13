13 декабря 2021

Власти челябинского района отменили карантин для школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистант в школах продлится с 14 по 20 декабря Фото:

Власти Катав-Ивановского района Челябинской области передумали отправлять школы на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Как сообщили URA.RU в администрации района, школьников переведут на дистанционный режим обучения.

«С 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что школьников перевели на дистант из-за всплеска заболеваемости среди них ОРВИ. Решение о переводе в дистанционный режим обучения приняли на очередном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

Изначально было принято решение отправить все школы в районе на карантин. Однако, четверть у школьников продлится до 30 декабря.

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Власти Катав-Ивановского района Челябинской области передумали отправлять школы на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Как сообщили URA.RU в администрации района, школьников переведут на дистанционный режим обучения. «С 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В мэрии добавили, что школьников перевели на дистант из-за всплеска заболеваемости среди них ОРВИ. Решение о переводе в дистанционный режим обучения приняли на очередном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ. Изначально было принято решение отправить все школы в районе на карантин. Однако, четверть у школьников продлится до 30 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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