Власти челябинского района отменили карантин для школ

Дистант в школах продлится с 14 по 20 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Катав-Ивановского района Челябинской области передумали отправлять школы на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Как сообщили URA.RU в администрации района, школьников переведут на дистанционный режим обучения.

«С 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

В мэрии добавили, что школьников перевели на дистант из-за всплеска заболеваемости среди них ОРВИ. Решение о переводе в дистанционный режим обучения приняли на очередном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

Изначально было принято решение отправить все школы в районе на карантин. Однако, четверть у школьников продлится до 30 декабря.