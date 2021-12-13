Власти челябинского района отменили карантин для школ

Власти Катав-Ивановского района Челябинской области передумали отправлять школы на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Как сообщили URA.RU в администрации района, школьников переведут на дистанционный режим обучения.
«С 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.
В мэрии добавили, что школьников перевели на дистант из-за всплеска заболеваемости среди них ОРВИ. Решение о переводе в дистанционный режим обучения приняли на очередном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.
Власти Катав-Ивановского района Челябинской области передумали отправлять школы на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Как сообщили URA.RU в администрации района, школьников переведут на дистанционный режим обучения. «С 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение. Также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В мэрии добавили, что школьников перевели на дистант из-за всплеска заболеваемости среди них ОРВИ. Решение о переводе в дистанционный режим обучения приняли на очередном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ. Изначально было принято решение отправить все школы в районе на карантин. Однако, четверть у школьников продлится до 30 декабря.