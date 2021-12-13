13 декабря 2021

У курганцев стало меньше шансов сэкономить на проезде в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, кузнечик
С 2022 года в Кургане будут продавать меньше видов электронных проездных для автобусов Фото:

В Кургане с 2022 года не будут продавать электронный проездной для автобусов с лимитом в 70 поездок. Это возмутило горожан, которые пользовались таким проездным.

«На основании решения перевозчиков с 01.01.2022 года к подключению и обслуживанию в Транспортной Системе „Электронный проездной — Курган“ пользователям ЕТК будут предложены следующие виды абонементов: абонемент на месяц с лимитом 100 поездок стоимостью 2 500 рублей; абонемент на месяц с безлимитным количеством поездок стоимостью 3 000 рублей», — указано в сообществе компании «ЭлКарт» в соцсети «ВКонтакте».

Под постом некоторые жители задали представителям компании вопросы, связанные с проездными на 70 поездок, которые были раньше. «А проездной на 70 поездок?» — спросила пользовательница Алиса Селезнева. Аналогичный вопрос задали еще пять пользовательниц. На момент написания новости, им не ответили. Пользовательница Ольга Емельянова добавила, что для нее и 70 поездок — много. URA.RU, на момент написания новости, не удалось дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте компании.

Ранее курганские школьники жаловались на проблемы с электронным проездным в автобусах. Представители «ЭлКарт» тогда ответили, что возможно с момента зачисления средств на счет прошло недостаточно времени. Переход на бесконтактную оплату проезда в регионе связан, в том числе, с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика».

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В Кургане с 2022 года не будут продавать электронный проездной для автобусов с лимитом в 70 поездок. Это возмутило горожан, которые пользовались таким проездным. «На основании решения перевозчиков с 01.01.2022 года к подключению и обслуживанию в Транспортной Системе „Электронный проездной — Курган“ пользователям ЕТК будут предложены следующие виды абонементов: абонемент на месяц с лимитом 100 поездок стоимостью 2 500 рублей; абонемент на месяц с безлимитным количеством поездок стоимостью 3 000 рублей», — указано в сообществе компании «ЭлКарт» в соцсети «ВКонтакте». Под постом некоторые жители задали представителям компании вопросы, связанные с проездными на 70 поездок, которые были раньше. «А проездной на 70 поездок?» — спросила пользовательница Алиса Селезнева. Аналогичный вопрос задали еще пять пользовательниц. На момент написания новости, им не ответили. Пользовательница Ольга Емельянова добавила, что для нее и 70 поездок — много. URA.RU, на момент написания новости, не удалось дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте компании. Ранее курганские школьники жаловались на проблемы с электронным проездным в автобусах. Представители «ЭлКарт» тогда ответили, что возможно с момента зачисления средств на счет прошло недостаточно времени. Переход на бесконтактную оплату проезда в регионе связан, в том числе, с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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