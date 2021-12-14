Путин раскрыл планы властей на QR-коды перед Новым годом

По словам Владимира Путина, введение QR-кодов на транспорте создаст много проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«Под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода, это достаточно сложная история. Мы создадим много проблем для людей», — сказал Путин. Его слова приводятся на официальном сайте правительства РФ.

В ходе совещания Путин также поручил удвоить выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Ранее в Госдуме РФ сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте.