В ГД сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

В Госдуме сняли с рассмотрения аконопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте», — написал Володин. Он уточнил — президент РФ Владимир Путин «подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы». «Из этого исходили при обсуждении вопроса», — резюмировал Володин.
В транспортном комитете Госдумы ранее предложили снять упомянутый законопроект с повестки. Там добавили, что работа над документом будет, тем не менее, продолжена.
В Госдуме сняли с рассмотрения аконопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте», — написал Володин. Он уточнил — президент РФ Владимир Путин «подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы». «Из этого исходили при обсуждении вопроса», — резюмировал Володин. В транспортном комитете Госдумы ранее предложили снять упомянутый законопроект с повестки. Там добавили, что работа над документом будет, тем не менее, продолжена.