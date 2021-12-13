В ГД сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
В ГД приняли решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте Фото:
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В Госдуме сняли с рассмотрения аконопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте», — написал Володин. Он уточнил — президент РФ Владимир Путин «подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы». «Из этого исходили при обсуждении вопроса», — резюмировал Володин.

В транспортном комитете Госдумы ранее предложили снять упомянутый законопроект с повестки. Там добавили, что работа над документом будет, тем не менее, продолжена.

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В Госдуме сняли с рассмотрения аконопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте», — написал Володин. Он уточнил — президент РФ Владимир Путин «подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы». «Из этого исходили при обсуждении вопроса», — резюмировал Володин. В транспортном комитете Госдумы ранее предложили снять упомянутый законопроект с повестки. Там добавили, что работа над документом будет, тем не менее, продолжена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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