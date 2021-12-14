«Газпром» займется месторождением на земле коренных жителей ЯНАО

Строительство подводных коммуникаций газового месторождения Каменномысское-море начнется в 2024 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дочерние компании «Газпрома» займутся обустройством подводных коммуникаций газового месторождения Каменномысское-море, что, по мнению коренного населения, повлияет на популяцию сиговых рыб, от которых зависит традиционное хозяйство. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах, в ближайшие дни пройдут общественные слушания по данному проекту.

«16 декабря в 15:00 ч. по ямальскому времени в режиме ВКС состоятся общественные слушания: «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море. Этап 1. Межпромысловые подводные коммуникации обустройства газового месторождения Каменномысское-море. Основной вопрос строительство инфраструктуры «Газпрома» на местах зимовки сиговых пород рыб. Благополучие стада сиговых является основой существования этносов всего Обь-Иртышского бассейна», — сообщил источник.

Подготовка к обустройству месторождения включает в себя работу на морском и береговом участках. ООО «Газпром инвест» и ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» планируют начать строительство в 2024 году.

Компании планируют минимизировать урон для экологии во время строительства при помощи технологии, обеспечивающей отсутствие сбросов в море вредных веществ. Помимо этого запланированы мероприятия по защите рыб и их дальнейшему разведению.

Агентство обратилось с запросом в правительство ЯНАО и ООО «Красноярскгазпром» и «Газпром инвест» для получения комментариев. На момент публикации ответов не поступило.