Диетологи назвали три главных правила рождественского стола

24 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

На рождественском столе должно быть одно главное блюдо Фото: Александр Мамаев © URA.RU Праздничный рождественский стол, католический или православный, следует накрывать, руководствуясь тремя главным правилами: должно быть одно основное блюдо, минимум алкоголя, а брать порции лучше, используя «правило тарелок», когда едой полностью наполняется небольшое по форме блюдо. Такими советами в беседе с URA.RU поделились диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Если вы отмечаете католическое Рождество и готовите праздничный стол, старайтесь выбирать какое-то одно блюдо, например, только рульку и овощи. Не стоит при употреблении смешивать между собой разного вида белки, рыбу, мясо, салат с яйцами, так как это в итоге может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте, это может вызвать вздутие, диарею, метеоризм. И хорошо за столом использовать „правило тарелки“, то есть брать небольшие по размеру блюда, полностью их наполнять частично белковыми продуктами, частично клетчаткой, то есть какими-то овощами и зеленью», — рассказала Ирина Писарева. Елена Щетинина добавила, что Рождество является религиозным праздником, поэтому за столом должна быть умеренность в выпивке. «Православное это Рождество или католическое — оно не предполагает выпивку, оно предполагает тихий праздник: пригубил немного вина, попраздновал тихо в кругу семьи — и все, лег спать. Это церковный праздник, а не Новый год. Не нужно выставлять на стол много яств. Есть традиционное блюдо, пирог, кулич, добавьте закуски, не надо делать двадцать штук, сделайте две. Одно горячее блюдо, и все», — подчеркнула она. Христиане, живущие по Григорианскому календарю, встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. По юлианскому празднование выпадает на 6—7 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Праздничный рождественский стол, католический или православный, следует накрывать, руководствуясь тремя главным правилами: должно быть одно основное блюдо, минимум алкоголя, а брать порции лучше, используя «правило тарелок», когда едой полностью наполняется небольшое по форме блюдо. Такими советами в беседе с URA.RU поделились диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Если вы отмечаете католическое Рождество и готовите праздничный стол, старайтесь выбирать какое-то одно блюдо, например, только рульку и овощи. Не стоит при употреблении смешивать между собой разного вида белки, рыбу, мясо, салат с яйцами, так как это в итоге может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте, это может вызвать вздутие, диарею, метеоризм. И хорошо за столом использовать „правило тарелки“, то есть брать небольшие по размеру блюда, полностью их наполнять частично белковыми продуктами, частично клетчаткой, то есть какими-то овощами и зеленью», — рассказала Ирина Писарева. Елена Щетинина добавила, что Рождество является религиозным праздником, поэтому за столом должна быть умеренность в выпивке. «Православное это Рождество или католическое — оно не предполагает выпивку, оно предполагает тихий праздник: пригубил немного вина, попраздновал тихо в кругу семьи — и все, лег спать. Это церковный праздник, а не Новый год. Не нужно выставлять на стол много яств. Есть традиционное блюдо, пирог, кулич, добавьте закуски, не надо делать двадцать штук, сделайте две. Одно горячее блюдо, и все», — подчеркнула она. Христиане, живущие по Григорианскому календарю, встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. По юлианскому празднование выпадает на 6—7 января.