Дорога позволит связать по кратчайшему пути два муниципалитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Пермского района Владимир Цветов назвал условия для строительства дороги, о которой просил губернатор Дмитрий Махонин. Она позволит связать микрорайон Парковый города Перми с ЖК «Медовый» в деревне Кондратово. По словам Цветова, объект получится реализовать, если в нем будут заинтересованы не только власти района, но также краевое министерство транспорта и администрация Перми.

Однако сейчас у руководства города нет заинтересованности в строительстве дороги, отметил чиновник во время стрима в соцсети «Вконтакте» 14 декабря. «У Перми как муниципалитета нет заинтересованности в данных транспортных связях. Они [власти] понимают, что жители Кондратово Пермского района им только увеличат нагрузку на дороги. Это лишний перекресток, который нужно регулировать, соответственно, снижением скорости [транспортного] потока и по улице Встречной, и по улице Строителей», — заявил Цветов.

В то же время чиновник добавил, что губернатор поручил ему «проработать вопросы по этим транспортным связям». Цветов пообещал еще раз их подготовить и направить в адрес регионального минтранспорта и руководства краевой столицы.

Власти Пермского района также прорабатывают еще один вариант для решения транспортного вопроса совместно с застройщиком «Девелопмент-Юг», который будет строить жилой микрорайон в Кондратово. По словам Цветова, девелопер пообещал разработать проект с выходом на улицу Строителей в Перми и за свой счет пройти Госэкспертизу. На это, по его словам, потребуется около двух лет, после чего власти рассчитывают приступить к строительству объекта улично-дорожной сети.

Сейчас нет прямой дороги, связывающей Кондратово с Пермью. Начать проектирование выезда из деревни Махонин поручил минтрансу в 2020 году. Предусматривается несколько вариантов, один из которых предполагает выход из Кондратово на улицу Встречную с пересечением реки Мулянки. Ранее Цветов назвал реализацию проекта «мечтой», отметив, что у властей нет денег даже на его проектирование.