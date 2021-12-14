Фигурант дела Раковой рассчитывает выйти на свободу

15 декабря 2021 в 01:14 Размер текста - 17 +

Мосгорсуд рассмотрит заявление на апелляцию Сергея Зуева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой Московский городской суд (Мосгорсуд) рассмотрит апелляцию на продление ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева — фигуранта по делу экс-заместителя главы Минпросвещения России, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. В Тверском суде столицы сообщили, что апелляцию отправили адвокаты обвиняемого. На данный момент Зуев находится в СИЗО. «Рассмотрение апелляционной жалобы на продление меры пресечения Зуеву в виде содержания под стражей назначено в Мосгорсуде на 20 декабря», — сообщили в Тверском районном суде города Москвы, пишет ТАСС. Известно, что заседание будет проходить в 12:45 по московскому времени. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Сергея Зуева под стражей «по тем составам, которые ему вменяются». Он сообщил, что будет отслеживать происходящее с фигурантом дела. Сергея Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали в рамках дела экс-заместителя главы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Подозреваемого по делу о хищении более 21 млн рублей поместили в одну камеру с рецидивистом. В тверском районном суде Москвы решили отправить ректора на домашний арест до 7 декабря. Затем Мосгорсуд отменил это решение и Зуева отправили в СИЗО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский городской суд (Мосгорсуд) рассмотрит апелляцию на продление ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева — фигуранта по делу экс-заместителя главы Минпросвещения России, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. В Тверском суде столицы сообщили, что апелляцию отправили адвокаты обвиняемого. На данный момент Зуев находится в СИЗО. «Рассмотрение апелляционной жалобы на продление меры пресечения Зуеву в виде содержания под стражей назначено в Мосгорсуде на 20 декабря», — сообщили в Тверском районном суде города Москвы, пишет ТАСС. Известно, что заседание будет проходить в 12:45 по московскому времени. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Сергея Зуева под стражей «по тем составам, которые ему вменяются». Он сообщил, что будет отслеживать происходящее с фигурантом дела. Сергея Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали в рамках дела экс-заместителя главы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Подозреваемого по делу о хищении более 21 млн рублей поместили в одну камеру с рецидивистом. В тверском районном суде Москвы решили отправить ректора на домашний арест до 7 декабря. Затем Мосгорсуд отменил это решение и Зуева отправили в СИЗО.