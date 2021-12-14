В Госдуме хотят регулировать еще одну сферу интернета

15 декабря 2021 в 02:05 Размер текста - 17 +

Горелкин отметил большой рост популярности подкастов среди интернет-пользователей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В комитете по информационной политике собираются созвать экспертов по вопросу о регулировании правового статуса сетевых аудиошоу (подкастов). Об этом сообщил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем telegram-канале. «Учитывая, что российский рынок подкастов фактически оформился и стал самостоятельным медиа, правовая неопределенность недопустима. Я планирую провести круглый стол с привлечением экспертов, юристов, представителей рынка, на котором мы обсудим вопросы правового регулирования подкаст-индустрии в РФ», — пишет Горелкин. Политик отметил, что на данный момент кто-то считает подкасты подвидом аудиовизуальных произведений, другие относят данный формат к СМИ. Во втором случае «авторы подкастов должны регистрировать их в Роскомнадзоре со всеми вытекающими последствиями», — сообщил Горелкин. 2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение. «Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — писали в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В комитете по информационной политике собираются созвать экспертов по вопросу о регулировании правового статуса сетевых аудиошоу (подкастов). Об этом сообщил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем telegram-канале. «Учитывая, что российский рынок подкастов фактически оформился и стал самостоятельным медиа, правовая неопределенность недопустима. Я планирую провести круглый стол с привлечением экспертов, юристов, представителей рынка, на котором мы обсудим вопросы правового регулирования подкаст-индустрии в РФ», — пишет Горелкин. Политик отметил, что на данный момент кто-то считает подкасты подвидом аудиовизуальных произведений, другие относят данный формат к СМИ. Во втором случае «авторы подкастов должны регистрировать их в Роскомнадзоре со всеми вытекающими последствиями», — сообщил Горелкин. 2 декабря Роскомнадзор заявил о планах по введению централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В связи с этим пользователи интернета начали жаловаться на блокировку Tor, системы, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение. «Двери цензуры окончательно захлопываются», «все очень плохо и будет хуже», «они хотят знать тех, кто их ненавидит», «удавка на шее затягивается», — писали в соцсетях возмущенные пользователи. Многие сошлись на мнении, что блокировка Tor — начало интернет-цензуры и тотального контроля в России.