ФАС проверит цены на ПЦР-тесты после расследования URA.RU

Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«[В правительстве — прим. URA.RU] отреагировали на запрос думского комитета по безопасности — депутаты обратили внимание, что такие [ПЦР — прим. URA.RU] тесты в клиниках стоят от 1500 рублей при себестоимости от 150 до 300», — сообщает «Эхо Москвы».
Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%.
Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщили в правительстве РФ. «[В правительстве — прим. URA.RU] отреагировали на запрос думского комитета по безопасности — депутаты обратили внимание, что такие [ПЦР — прим. URA.RU] тесты в клиниках стоят от 1500 рублей при себестоимости от 150 до 300», — сообщает «Эхо Москвы». Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%.