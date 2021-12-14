14 декабря 2021

ФАС проверит цены на ПЦР-тесты после расследования URA.RU

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Клипарт. Магнитогорск, пцр, взятие мазка
Депутаты заметили неоправданно завышенные цены на ПЦР-тесты Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«[В правительстве — прим. URA.RU] отреагировали на запрос думского комитета по безопасности — депутаты обратили внимание, что такие [ПЦР — прим. URA.RU] тесты в клиниках стоят от 1500 рублей при себестоимости от 150 до 300», — сообщает «Эхо Москвы».

Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%.

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Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщили в правительстве РФ. «[В правительстве — прим. URA.RU] отреагировали на запрос думского комитета по безопасности — депутаты обратили внимание, что такие [ПЦР — прим. URA.RU] тесты в клиниках стоят от 1500 рублей при себестоимости от 150 до 300», — сообщает «Эхо Москвы». Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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