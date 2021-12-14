Автодилеры рассказали о предновогодних распродажах автомобилей

15 декабря 2021 в 06:08 Размер текста - 17 +

Автоэксперты сообщили о предновогодних скидках на автомобили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В предновогодние праздники в России автодилеры предложат скидки на автомобили лишь в исключительных случаях. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенного среди участников авторынка. «Сейчас у дилеров нет традиционных предновогодних распродаж, потому что не хватает автомобилей. Во многом из-за дефицита сокращены скидочные программы и распространяются только на определенные модели: в зависимости от бренда, модели, комплектации, есть ли автомобиль в наличии и прочих факторов», — сообщает «Коммерсанту» директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. Автоэксперт отмечает, что похожая ситуация с отсутствием распродаж была в 2014 году из-за скачка курса евро. Его слова подтверждает глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Он вспоминает, что в тот год салоны работали до пяти утра, так как клиенты хотели обменять обесценивающиеся рубли на машины. Автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил способы сэкономить на техобслуживании автомобиля, сообщает МК . По его словам, чем аккуратнее водитель обращается с автомобилем, тем меньше шансов, что понадобится дорогостоящий ремонт подвески и трансимиссии. Вторым пунктом он посоветовал перед штатным техобслуживанием заранее выяснить, какие работы должны быть проведены согласно регламенту автопроизводителя. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В предновогодние праздники в России автодилеры предложат скидки на автомобили лишь в исключительных случаях. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенного среди участников авторынка. «Сейчас у дилеров нет традиционных предновогодних распродаж, потому что не хватает автомобилей. Во многом из-за дефицита сокращены скидочные программы и распространяются только на определенные модели: в зависимости от бренда, модели, комплектации, есть ли автомобиль в наличии и прочих факторов», — сообщает «Коммерсанту» директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. Автоэксперт отмечает, что похожая ситуация с отсутствием распродаж была в 2014 году из-за скачка курса евро. Его слова подтверждает глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Он вспоминает, что в тот год салоны работали до пяти утра, так как клиенты хотели обменять обесценивающиеся рубли на машины. Автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил способы сэкономить на техобслуживании автомобиля, сообщает МК. По его словам, чем аккуратнее водитель обращается с автомобилем, тем меньше шансов, что понадобится дорогостоящий ремонт подвески и трансимиссии. Вторым пунктом он посоветовал перед штатным техобслуживанием заранее выяснить, какие работы должны быть проведены согласно регламенту автопроизводителя.