Челябинский экс-губернатор стал дедом

15 декабря 2021 в 10:06 Размер текста - 17 +

У Михаила Юревича появился внук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал дедом. Эту информацию подтвердили URA.RU его официальные представители. «Старшая дочь Михаила Валерьевича, Анастасия, родила мальчика. Это произошло два месяца назад. Имя мы не называем, это слишком личная информация», — пояснила URA.RU представитель Юревича. Юревич, создатель агрохолдинга «Макфа», возглавлял Челябинскую область с 2010 по 2014 год, когда его сменил в этой должности бывший директор ММК Борис Дубровский. До этого в 2005 году Юревич выиграл выборы мэра Челябинска и до сих пор считается одним из самых успешных градоначальников в истории столицы Южного Урала. Также в бэкграунде Юревича работа в Госдуме. У экс-губернатора трое детей: две дочери и старший сын Александр. Молодой человек сейчас работает в семейном бизнесе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал дедом. Эту информацию подтвердили URA.RU его официальные представители. «Старшая дочь Михаила Валерьевича, Анастасия, родила мальчика. Это произошло два месяца назад. Имя мы не называем, это слишком личная информация», — пояснила URA.RU представитель Юревича. Юревич, создатель агрохолдинга «Макфа», возглавлял Челябинскую область с 2010 по 2014 год, когда его сменил в этой должности бывший директор ММК Борис Дубровский. До этого в 2005 году Юревич выиграл выборы мэра Челябинска и до сих пор считается одним из самых успешных градоначальников в истории столицы Южного Урала. Также в бэкграунде Юревича работа в Госдуме. У экс-губернатора трое детей: две дочери и старший сын Александр. Молодой человек сейчас работает в семейном бизнесе.