Губернатор Колымы пригрозил закрыть предприятия из-за вакцинации

Магаданский губернатор Сергей Носов пригрозил закрыть предприятия, не выполнившие план по вакцинации Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Не выполнившие план по вакцинации от коронавируса предприятия Магаданской области до конца года приостановят работу. Соответствующее заявление сделал губернатор области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«В 2020 году было принято решение об остановке деятельности предпринимателей. Я так понимаю, что приостановить работу конкретных предприятий не представляет проблемы. В чем проблема остановить работу конкретных предприятий, которые не выполняют предписания Роспотребнадзора?» — передает ИА MagadanMedia слова Носова.

Глава региона дал поручение подготовить постановление с уточненным перечнем организаций. «Даю вам десять дней на работу с этими предприятиями, потому что 27 декабря им придется приостановить свою деятельность», — подытожил он.

В июне 2021 года губернатор Сергей Носов остался недоволен работой областного минздрава — призвал усилить взаимодействие руководителей предприятий и пунктов вакцинации. Год назад глава региона полагал, что регион как один из лидеров по числу пациентов на 100 тысяч населения сможет первым приступить к массовой вакцинации жителей против коронавируса.