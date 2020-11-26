Губернатор Носов оценил мощность второй волны коронавируса

Экс-глава Нижнего Тагила рассказал о борьбе с коронавирусом в Магаданской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Во время второй волны коронавируса заболевает в пять раз больше людей, чем весной. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках медиапроекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном».

«[Идет] вторая волна, болеет если не на порядок, то раз в пять больше в сутки. И в два раза больше выздоравливающих, чем вновь заболевших. Но при этом хочу отметить, что по количеству заболевших на 100 тысяч населения мы находимся в пятерке или в десятке лидеров вместе с Москвой», — заявил Сергей Носов.

Носов полагает, что регион как один из лидеров по числу пациентов на 100 тысяч населения сможет первым приступить к массовой вакцинации жителей против коронавируса. Губернатор подчеркнул, что в Магаданской области достаточно коек для больных, аппаратов ИВЛ и кислорода для больниц.

В Магаданской области с начала пандемии выявлено 5509 заболевших коронавирусом, выздоровели 4780 человек. По данным на 26 ноября, болеют 676 человек, 53 умерло.

Сергей Носов в 2012 году был вице-губернатором Свердловской области, с 2012 по 2018 год возглавлял Нижний Тагил. Позже он стал губернатором Магаданской области.

Трансляция часового интервью одновременно шла в Instagram губернатора и аккаунте представителя ЭИСИ.