Пермский ОМОН разгромил свердловский офис мошенников-электриков. Схему обмана раскрыло URA.RU

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, омон
Свердловских лжэлектриков задержали пермские полицейские Фото:
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В Екатеринбурге полиция Пермского края при поддержке бойцов ОМОН задержала участников секты лжеэлектриков, которые уже несколько лет участвовали в масштабной схеме по обману пенсионеров во всей России. Об этом URA.RU сообщил очевидец задержания.

«Вчера к нам в офис на Блюхера, 58 в Екатеринбурге приехала полиция и ОМОН. Наш офис находится аккурат над офисом лжеэлектриков, о которых писало URA.RU. Меня позвали быть понятой. Полиция описывала у них телефоны, а также рабочие ежедневники. Взяли всех — и „диспетчеров“, и „полевых работников“, и все руководство. Один из руководителей пытался убежать, просил моих коллег подтвердить, что он наш сотрудник, если будут спрашивать. Мы отказались. Потом он прятался под лестницей. В конечном итоге его тоже задержали», — рассказала собеседница агентства.

Всех задержанных выводили из здания в наручниках и грузили в автозак. Операция проходила весь день вторника, 14 декабря. ОМОН и сотрудники полиции приехали из Перми, уточнила очевидец событий.

Ранее URA.RU провело расследование о деятельности секты лжеэлектриков, которая уже несколько лет обманывает пенсионеров в Екатеринбурге, Перми и Калининграде. В одной только Свердловской области заработки мошенников составляют десятки миллионов рублей в год. Мошенники работали вполне официально под несколькими юридическими лицами, многие из которых удалось раскрыть URA.RU.

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В Екатеринбурге полиция Пермского края при поддержке бойцов ОМОН задержала участников секты лжеэлектриков, которые уже несколько лет участвовали в масштабной схеме по обману пенсионеров во всей России. Об этом URA.RU сообщил очевидец задержания. «Вчера к нам в офис на Блюхера, 58 в Екатеринбурге приехала полиция и ОМОН. Наш офис находится аккурат над офисом лжеэлектриков, о которых писало URA.RU. Меня позвали быть понятой. Полиция описывала у них телефоны, а также рабочие ежедневники. Взяли всех — и „диспетчеров“, и „полевых работников“, и все руководство. Один из руководителей пытался убежать, просил моих коллег подтвердить, что он наш сотрудник, если будут спрашивать. Мы отказались. Потом он прятался под лестницей. В конечном итоге его тоже задержали», — рассказала собеседница агентства. Всех задержанных выводили из здания в наручниках и грузили в автозак. Операция проходила весь день вторника, 14 декабря. ОМОН и сотрудники полиции приехали из Перми, уточнила очевидец событий. Ранее URA.RU провело расследование о деятельности секты лжеэлектриков, которая уже несколько лет обманывает пенсионеров в Екатеринбурге, Перми и Калининграде. В одной только Свердловской области заработки мошенников составляют десятки миллионов рублей в год. Мошенники работали вполне официально под несколькими юридическими лицами, многие из которых удалось раскрыть URA.RU.
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