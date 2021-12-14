14 декабря 2021
13 декабря 2021

«Черные риелторы» обманули пермяков на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Доверенности на квартиры пермяки выписывали мошенникам добровольно Фото:

Трех пермяков обвинили в мошенничестве с квартирами. По версии следствия и прокуратуры, они обманули минимум семь человек более чем на 12 млн рублей.

«Обвиняемые в период с 2014 до 2019 годы подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющими на праве собственности жилье. Под разными предлогами они убеждали их подписывать доверенности и иные документы, на основании которых впоследствии лишали их жилых помещений и квартир», — пересказывается фабула дела на сайте краевой прокуратуры. Полученное жилье обвиняемые продавали, оставляя деньги себе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Если суд признает пермяков виновными, то им грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что суд в Перми рассматривает дело супругов, которые убеждали пермяков с долгами за услуги ЖКХ продать свои квартиры и приобрести более дешевое жилье. При этом, по версии обвинения, деньги от продажи квартир они забирали себе, оставив без жилья 35 пермяков.

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Трех пермяков обвинили в мошенничестве с квартирами. По версии следствия и прокуратуры, они обманули минимум семь человек более чем на 12 млн рублей. «Обвиняемые в период с 2014 до 2019 годы подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющими на праве собственности жилье. Под разными предлогами они убеждали их подписывать доверенности и иные документы, на основании которых впоследствии лишали их жилых помещений и квартир», — пересказывается фабула дела на сайте краевой прокуратуры. Полученное жилье обвиняемые продавали, оставляя деньги себе. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Если суд признает пермяков виновными, то им грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что суд в Перми рассматривает дело супругов, которые убеждали пермяков с долгами за услуги ЖКХ продать свои квартиры и приобрести более дешевое жилье. При этом, по версии обвинения, деньги от продажи квартир они забирали себе, оставив без жилья 35 пермяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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