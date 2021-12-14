«Черные риелторы» обманули пермяков на миллионы рублей

15 декабря 2021 в 10:28 Размер текста - 17 +

Доверенности на квартиры пермяки выписывали мошенникам добровольно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Трех пермяков обвинили в мошенничестве с квартирами. По версии следствия и прокуратуры, они обманули минимум семь человек более чем на 12 млн рублей. «Обвиняемые в период с 2014 до 2019 годы подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющими на праве собственности жилье. Под разными предлогами они убеждали их подписывать доверенности и иные документы, на основании которых впоследствии лишали их жилых помещений и квартир», — пересказывается фабула дела на сайте краевой прокуратуры. Полученное жилье обвиняемые продавали, оставляя деньги себе. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Если суд признает пермяков виновными, то им грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что суд в Перми рассматривает дело супругов, которые убеждали пермяков с долгами за услуги ЖКХ продать свои квартиры и приобрести более дешевое жилье. При этом, по версии обвинения, деньги от продажи квартир они забирали себе, оставив без жилья 35 пермяков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трех пермяков обвинили в мошенничестве с квартирами. По версии следствия и прокуратуры, они обманули минимум семь человек более чем на 12 млн рублей. «Обвиняемые в период с 2014 до 2019 годы подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющими на праве собственности жилье. Под разными предлогами они убеждали их подписывать доверенности и иные документы, на основании которых впоследствии лишали их жилых помещений и квартир», — пересказывается фабула дела на сайте краевой прокуратуры. Полученное жилье обвиняемые продавали, оставляя деньги себе. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Если суд признает пермяков виновными, то им грозит до 10 лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало, что суд в Перми рассматривает дело супругов, которые убеждали пермяков с долгами за услуги ЖКХ продать свои квартиры и приобрести более дешевое жилье. При этом, по версии обвинения, деньги от продажи квартир они забирали себе, оставив без жилья 35 пермяков.