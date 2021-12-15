Нарышкин назвал ЦРУ партнером российской разведки

Глава СВР заявил, что с уважением относится к разведчикам других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США является партнером российской разведки. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«К нашим партнерам относится ЦРУ США. С ним у нас сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом», — заявил Нарышкин в интервью «Аргументам и фактам». По его словам, заинтересованность в сотрудничестве высказал и директор ЦРУ Уильям Бернст в ходе недавней встречи с Нарышкиным в Москве.

Сотрудничество должно строиться на основе общепринятых принципов — равноправие, конфиденциальность, соблюдение негласных этических норм разведчиков, заявил глава СВР. Самыми ценными партнерами России в плане разведки Нарышкин назвал разведслужбы Китая и Индии.

Нарышкин также сообщил, что лишь несколько спецслужб «откровенно декларируют свое нежелание» сотрудничать с СВР. «Но ко всем профессионалам разведслужб, кто стремится сделать планету более безопасной и не ставит целью нанесение ущерба России, я испытываю уважение», — подчеркнул он.

20 декабря исполняется 101 год с момента основания Службы внешней разведки России. Сергей Нарышкин возглавил ведомство в сентябре 2016 года.