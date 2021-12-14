Депутаты выбрали хозяина челябинской Рублевки

Главой Сосновского района, прозванного за близость к областному центру «челябинской Рублевкой», стал Евгений Ваганов. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.
«Руководителем муниципалитета 15 декабря избран действующий глава Евгений Ваганов. Он получил 21 голос в свою поддержку, то есть „за“ были все районные депутаты», — пояснил Мошаров.
Ваганов впервые возглавил район в 2016 году. На этот пост он перешел с должности первого замминистра сельского хозяйства области, став креатурой областных властей. На сегодня он считается одним из самых сильных муниципальных руководителей в Челябинской области.
Главой Сосновского района, прозванного за близость к областному центру «челябинской Рублевкой», стал Евгений Ваганов. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Руководителем муниципалитета 15 декабря избран действующий глава Евгений Ваганов. Он получил 21 голос в свою поддержку, то есть „за“ были все районные депутаты», — пояснил Мошаров. Ваганов впервые возглавил район в 2016 году. На этот пост он перешел с должности первого замминистра сельского хозяйства области, став креатурой областных властей. На сегодня он считается одним из самых сильных муниципальных руководителей в Челябинской области.