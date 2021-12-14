14 декабря 2021

Депутаты выбрали хозяина челябинской Рублевки

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Главы муниципалитетов Челябинской области на учениях МЧС. Челябинск, ваганов евгений
Евгений Ваганов будет руководить Сосновским районом еще пять лет Фото:
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Главой Сосновского района, прозванного за близость к областному центру «челябинской Рублевкой», стал Евгений Ваганов. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Руководителем муниципалитета 15 декабря избран действующий глава Евгений Ваганов. Он получил 21 голос в свою поддержку, то есть „за“ были все районные депутаты», — пояснил Мошаров.

Ваганов впервые возглавил район в 2016 году. На этот пост он перешел с должности первого замминистра сельского хозяйства области, став креатурой областных властей. На сегодня он считается одним из самых сильных муниципальных руководителей в Челябинской области.

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Главой Сосновского района, прозванного за близость к областному центру «челябинской Рублевкой», стал Евгений Ваганов. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Руководителем муниципалитета 15 декабря избран действующий глава Евгений Ваганов. Он получил 21 голос в свою поддержку, то есть „за“ были все районные депутаты», — пояснил Мошаров. Ваганов впервые возглавил район в 2016 году. На этот пост он перешел с должности первого замминистра сельского хозяйства области, став креатурой областных властей. На сегодня он считается одним из самых сильных муниципальных руководителей в Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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