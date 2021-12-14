Екатеринбургского журналиста задержали во время съемки ЕКАДа

Охрана запретила съемку строящейся части ЕКАДа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корреспонденту портала «Инцидент Екатеринбург» запретили съемку строящегося участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Охранники задержали его, досмотрели вещи оператора и сфотографировали документы, сообщают в социальных сетях.

«Я снимал сам мост. Находился рядом с проезжей частью. Ко мне подошел человек, похожий на работника охраны, и сказал, что снимать здесь нельзя. Предложил пройти к строительному вагончику, который находился в стороне, и поговорить с главным», — говорится в сообщении оператора, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Он отметил, что после этого сотрудники охраны досмотрели его личные вещи, сфотографировали документы и опросили на камеру. Только после этого приехала полиция. Съемку запретили несмотря на то, что у оператора было удостоверение и редакционное задание.

Юрист Павел Бабиков в разговоре с URA.RU усомнился в законности запрета для журналиста «Инцидента Екатеринбург». «Я не вижу ограничений в таких съемках для СМИ. Если бы он нарушил пропускной режим или проник на территорию, то это другое дело. Но, судя по всему, журналист действовал на законных основаниях», — рассказал Бабиков.

Представитель ООО «Подразделение транспортной безопасности „Рубеж“» в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что сотрудники охраны поступили правильно. «В соответствии со своими полномочиями они запретили фотографирование данного строящегося объекта», — рассказал представитель компании. Он сослался на федеральный закон №16.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там на момент публикации не ответили на звонок корреспондента агентства. Также URA.RU направило запрос в пресс-службу «Росавтодора», управляющего ЕКАДом. К моменту выхода новости ответа не пришло.