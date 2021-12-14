На первого вице-мэра из ХМАО завели дело за махинации с землей

По версии следствия, чиновник продал бизнесмену землю по заниженной в несколько раз цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотухин подозревается в превышении должностных полномочий при совершении сделок с землей. По оценкам следователей, своими действиями Залотухин нанес ущерб бюджету города на 15 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета ХМАО.

«Следственным отделом СКР по городу Пыть-Ях по материалам проверки, проведенной прокуратурой города, возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы города Пыть-Яха. Он подозревается в превышение должностных полномочий», — рассказали в управлении.

По версии следствия, в июне 2019 года Золотухин без проведения торов передал в собственность бизнесмена Сократа Керимова земельный участок площадью более 40 тысяч квадратных метров за 2,7 миллиона рублей, при этом кадастровая стоимость участка составляла более 18 миллионов. Бюджету города, по оценкам силовиков, был нанесен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей. СКР продолжает расследование уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вскрыли незаконную схему продажи земли в центре города. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха уточнили, что спорная сделка была оспорена в суде, признана недействительной, а деньги Керимову вернули.

Обновлено на 14:08

В прокуратуре ХМАО сообщили, что дело находится на контроле надзорного ведомства и добавили, что упущенные администрацией денежные средства можно было бы потратить на реализацию важных для города проектов. «Указанные денежные средства в размере более 15 миллионов рублей возможно было бы направить на благоустройство города или иные социальные нужды. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — рассказали в управлении надзорного ведомства.