Биолог Баранова оценила способ лечения COVID генной модификацией

15 декабря 2021 в 13:20 Размер текста - 17 +

Ген FAM72А не поможет человечеству усилить иммунитет Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые выявили ген, способный вырабатывать антитела к коронавирусу, но о его использовании пока речи не идет. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Недавно ученые открыли ген FAM72А, способный отключать контроль за мутациями ДНК, увеличивая таким образом разнообразие антител. Я думаю, это открытие можно использовать следующим образом: будет разработан ингибитор гена FAM72А, чтобы можно было „задавить“ мутационный процесс в уже образовавшихся опухолях. Усиливать иммунитет на генетическом уровне пока рано», — рассказала биолог в интервью радио Sputnik. Анча Баранова также добавила, что ген вызывает очень сильный иммунный ответ, что не даст идеального результата. Как следствие, ген может подействовать положительно на один вирус, но вернуть отрицательную отдачу в другие клетки, например, предраковые. Ранее, Анча Баранова заявляла, что у человечества на данном этапе есть три способа защиты от пандемии коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученые выявили ген, способный вырабатывать антитела к коронавирусу, но о его использовании пока речи не идет. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Недавно ученые открыли ген FAM72А, способный отключать контроль за мутациями ДНК, увеличивая таким образом разнообразие антител. Я думаю, это открытие можно использовать следующим образом: будет разработан ингибитор гена FAM72А, чтобы можно было „задавить“ мутационный процесс в уже образовавшихся опухолях. Усиливать иммунитет на генетическом уровне пока рано», — рассказала биолог в интервью радио Sputnik. Анча Баранова также добавила, что ген вызывает очень сильный иммунный ответ, что не даст идеального результата. Как следствие, ген может подействовать положительно на один вирус, но вернуть отрицательную отдачу в другие клетки, например, предраковые. Ранее, Анча Баранова заявляла, что у человечества на данном этапе есть три способа защиты от пандемии коронавируса.