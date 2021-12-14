Губернатор Шумков проверил школьную столовую

Губернатор Вадим Шумков посетил школу №50 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил качество питания учеников в школе №50. Об этом он написал 15 декабря в своем Instagram-аккануте. Вместе с ним школу посетили мэр Кургана Елена Ситникова и директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров.

«Как и обещали. Во время выездов сам и через коллег будем постоянно проверять качество детского питания. Сегодня по пути на мероприятие в 50-й школе проверили, чем и как кормят ребятишек», — рассказал Шумков.

Он отметил, что представители власти будут проводить внезапные проверки в школах региона. По его словам, в столовых будут устанавливать видеонаблюдение и вводить в систему контроля за качеством питания. «Будем реализовывать иные мероприятия, пока те, кто за это отвечает, не поймут, что готовить для детей нужно вкусно, а тащить домой из школы сумки, набитые продуктами, купленными государством для детей, — стыдно», — добавил Шумков. Он также попросил родителей не просто жаловаться на питание, а самим приходить в школы и проверять его качество.

В феврале Шумков поел в столовой школы №36, чтобы проверить качество обеда. Позже пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто пытается незаконно заработать на школьном питании.