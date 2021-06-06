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Губернатор Шумков пригрозил «греющим ручонки» на школьном питании

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков предупредил желающих «греть ручонки» на школьном питании через Instagram Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто пытается незаконно заработать на школьном питании. Пост с таким предупреждением он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Тем, кто не внял моим предупреждениям и продолжает „греть ручонки“ на школьном питании, покупая продукты по завышенным ценам либо, вообще „забывая“ указывать цены на продукты в таких контрактах, да еще и с единственным „любимым“ поставщиком — приготовиться. Начало недели для вас будет насыщенным, но небезопасным. Предупреждать больше никто никого не собирается», — написал глава региона.

Шумков отметил, что писал публикацию после бессонной ночи — он возвращался в Курган с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Думал написать „злой губер“. Но вернее — „губер ночь не спавший“», — уточнил он.

О многочисленных жалобах на школьную еду Шумков заявлял в начале февраля. Он призвал не заниматься питанием школьников тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска». Позже он посетил столовую школы №36 в Кургане и проверил качество обеда. В начале марта для поваров курганских школ начали проводить онлайн-уроки, а в пищеблоках школ начали ставить видеокамеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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