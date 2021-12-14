Дочь челябинской пенсионерки заподозрили в эвтаназии матери

Дочь умершей отрицает свою вину и готова пройти полиграф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинскую пенсионерку подозревают в том, что она намеренно дала своей онкобольной матери сильнодействующие лекарства. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожилая дочь отрицает свою причастность к эвтаназии и готова пройти тест на полиграфе.

«83-летнюю женщину с тяжелым онкозаболеванием выписали из больницы, и в тот же день она умерла. Экспертиза показала передозировку лекарствами. Дочь отрицает свою вину и требует провести полиграф», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что уголовное дело заведено по факту смерти женщины. Обвинение ее дочери не предъявлено. Доказательств ее вины нет.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. В СКР нет информации по данному делу.