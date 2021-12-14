14 декабря 2021

Дочь челябинской пенсионерки заподозрили в эвтаназии матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь умершей отрицает свою вину и готова пройти полиграф Фото:

Челябинскую пенсионерку подозревают в том, что она намеренно дала своей онкобольной матери сильнодействующие лекарства. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожилая дочь отрицает свою причастность к эвтаназии и готова пройти тест на полиграфе.

«83-летнюю женщину с тяжелым онкозаболеванием выписали из больницы, и в тот же день она умерла. Экспертиза показала передозировку лекарствами. Дочь отрицает свою вину и требует провести полиграф», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что уголовное дело заведено по факту смерти женщины. Обвинение ее дочери не предъявлено. Доказательств ее вины нет.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. В СКР нет информации по данному делу.

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Челябинскую пенсионерку подозревают в том, что она намеренно дала своей онкобольной матери сильнодействующие лекарства. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, пожилая дочь отрицает свою причастность к эвтаназии и готова пройти тест на полиграфе. «83-летнюю женщину с тяжелым онкозаболеванием выписали из больницы, и в тот же день она умерла. Экспертиза показала передозировку лекарствами. Дочь отрицает свою вину и требует провести полиграф», — сообщил URA.RU источник. Источник добавил, что уголовное дело заведено по факту смерти женщины. Обвинение ее дочери не предъявлено. Доказательств ее вины нет. URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. В СКР нет информации по данному делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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