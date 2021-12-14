В ЯНАО прокуратура заставила муниципалитет избавиться от свалок

Прокуратура заставила администрацию Лабытнанги (ЯНАО) избавиться от несанкционированных свалок на территории города. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.
«Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на местную администрацию обязанности ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Судом требования прокурора удовлетворены, городской администрации надлежит очистить земельные участки от строительных и бытовых отходов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура нашла 5 несанкционированных свалок по улице Обская в городе Лабытнанги. Они состояли из строительного мусора, металлолома и автомобильных покрышек. Это послужило причиной обращения в суд с целью исправления нарушения закона. Решение суда не вступило в законную силу.
Агентство обратилось в администрацию города Лабытнанги для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.
Прокуратура заставила администрацию Лабытнанги (ЯНАО) избавиться от несанкционированных свалок на территории города. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на местную администрацию обязанности ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Судом требования прокурора удовлетворены, городской администрации надлежит очистить земельные участки от строительных и бытовых отходов», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура нашла 5 несанкционированных свалок по улице Обская в городе Лабытнанги. Они состояли из строительного мусора, металлолома и автомобильных покрышек. Это послужило причиной обращения в суд с целью исправления нарушения закона. Решение суда не вступило в законную силу. Агентство обратилось в администрацию города Лабытнанги для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что были найдены в Надымском районе две незаконные свалки с общей площадью свыше 2000 квадратных метров. Прокуратура обязала местную администрацию избавиться от них.