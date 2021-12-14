14 декабря 2021
13 декабря 2021

В ЯНАО прокуратура заставила муниципалитет избавиться от свалок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кетовская свалка. Курган, мусор в снегу
В Лабытнанги было найдено 5 свалок по улице Обская Фото:

Прокуратура заставила администрацию Лабытнанги (ЯНАО) избавиться от несанкционированных свалок на территории города. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на местную администрацию обязанности ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Судом требования прокурора удовлетворены, городской администрации надлежит очистить земельные участки от строительных и бытовых отходов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура нашла 5 несанкционированных свалок по улице Обская в городе Лабытнанги. Они состояли из строительного мусора, металлолома и автомобильных покрышек. Это послужило причиной обращения в суд с целью исправления нарушения закона. Решение суда не вступило в законную силу.

Агентство обратилось в администрацию города Лабытнанги для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что были найдены в Надымском районе две незаконные свалки с общей площадью свыше 2000 квадратных метров. Прокуратура обязала местную администрацию избавиться от них.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура заставила администрацию Лабытнанги (ЯНАО) избавиться от несанкционированных свалок на территории города. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на местную администрацию обязанности ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Судом требования прокурора удовлетворены, городской администрации надлежит очистить земельные участки от строительных и бытовых отходов», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура нашла 5 несанкционированных свалок по улице Обская в городе Лабытнанги. Они состояли из строительного мусора, металлолома и автомобильных покрышек. Это послужило причиной обращения в суд с целью исправления нарушения закона. Решение суда не вступило в законную силу. Агентство обратилось в администрацию города Лабытнанги для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что были найдены в Надымском районе две незаконные свалки с общей площадью свыше 2000 квадратных метров. Прокуратура обязала местную администрацию избавиться от них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...