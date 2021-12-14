В ЯНАО прокуратура заставила муниципалитет избавиться от свалок

В Лабытнанги было найдено 5 свалок по улице Обская Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура заставила администрацию Лабытнанги (ЯНАО) избавиться от несанкционированных свалок на территории города. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на местную администрацию обязанности ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Судом требования прокурора удовлетворены, городской администрации надлежит очистить земельные участки от строительных и бытовых отходов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура нашла 5 несанкционированных свалок по улице Обская в городе Лабытнанги. Они состояли из строительного мусора, металлолома и автомобильных покрышек. Это послужило причиной обращения в суд с целью исправления нарушения закона. Решение суда не вступило в законную силу.

Агентство обратилось в администрацию города Лабытнанги для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что были найдены в Надымском районе две незаконные свалки с общей площадью свыше 2000 квадратных метров. Прокуратура обязала местную администрацию избавиться от них.