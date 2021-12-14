Нижний Тагил исключен из числа городов с высоким загрязнением

В уральском городе снизился уровень выбросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. В уральском городе выбросы оказались снижены на 4%. Об этом доложила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко президенту России Владимиру Путину на заседании с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Еще одним результатом года является сокращение списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. По итогам года из этого списка исключается Нижний Тагил, в котором выбросы снижены на 4%», — сообщила вице-премьер.

Ранее мэр Тагила Владислав Пинаев заявил, что воздух в городе очистился в рамках проекта «Чистый воздух». На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой, воздух в Тагиле заметно улучшится.