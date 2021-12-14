14 декабря 2021

Нижний Тагил исключен из числа городов с высоким загрязнением

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Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
В уральском городе снизился уровень выбросов Фото:

Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. В уральском городе выбросы оказались снижены на 4%. Об этом доложила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко президенту России Владимиру Путину на заседании с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Еще одним результатом года является сокращение списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. По итогам года из этого списка исключается Нижний Тагил, в котором выбросы снижены на 4%», — сообщила вице-премьер.

Ранее мэр Тагила Владислав Пинаев заявил, что воздух в городе очистился в рамках проекта «Чистый воздух». На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой, воздух в Тагиле заметно улучшится.

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Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. В уральском городе выбросы оказались снижены на 4%. Об этом доложила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко президенту России Владимиру Путину на заседании с членами правительства, передает сайт Кремля. «Еще одним результатом года является сокращение списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. По итогам года из этого списка исключается Нижний Тагил, в котором выбросы снижены на 4%», — сообщила вице-премьер. Ранее мэр Тагила Владислав Пинаев заявил, что воздух в городе очистился в рамках проекта «Чистый воздух». На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой, воздух в Тагиле заметно улучшится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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